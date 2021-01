Bourse Zurich: le SMI finit dans le vert, porté par Roche et Novartis

Zurich (awp) - Prenant le contre-pied des autres principales places européennes, la Bourse suisse a terminé sur une note positive lundi. Après avoir hésité en matinée, le SMI a regagné de l'élan, soutenu par ses deux poids lourds pharma Roche et Novartis. L'indice vedette de SIX a terminé confortablement au-dessus de la barre des 10'800 points, s'approchant même à moins de 20 points des 10'900 sur la dernière ligne droite.

A New York, Wall Street avait entamé la séance en recul, après les nouveaux records de la semaine passée.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, on assiste à "la prise de conscience que le marché a fait preuve de beaucoup d'autosatisfaction et qu'il est monté trop haut et trop vite, particulièrement après la semaine qui s'est déroulée en dehors de Wall Street." Par conséquent, la Bourse américaine était "mûre pour un repli."

Les investisseurs se préparent en outre à des décisions budgétaires de l'administration Biden, le président élu ayant déclaré vendredi vouloir débloquer des dizaines de milliards de dollars pour soutenir l'économie face à l'impact de la crise sanitaire.

Le SMI a terminé en hausse de 0,67% à 10'870,42 points, avec un plus haut à 10'883,23 et un plus bas à 10'750,54 points. Le SLI a grignoté 0,11% à 1722,63 points et le SPI a pris 0,34% à 13'472,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 ont progressé et 20 reculé.

Avec un gain de 3,7%, le bon de jouissance Roche, qui avait perdu 2,4% la semaine passée, a soutenu l'indice à bout de bras, suivi par Givaudan (+1,5%) et Novartis (+1,0%).

Le troisième poids lourd, Nestlé (-0,8%) en revanche a cédé du terrain

La Commission européenne a homologué Xofluza de Roche pour le traitement et la prévention de la grippe. Chaque année, cette infection virale entraîne des millions d'hospitalisations et jusqu'à 650'000 morts dans le monde, selon le géant bâlois.

Lonza (+0,5%) et Kühne+Nagel (-1,6%) ont évolué diversement après que Moderna a annoncé le début des livraisons de son vaccin contre le coronavirus en Europe. Le biochimiste produit le vaccin et le logisticien en assure la distribution.

Côté perdants, la volatile AMS (-3,7%) a fini lanterne rouge, derrière Temenos (-2,5%) et Logitech (-2,3%).

Les bancaires UBS (-0,3%) et Julius Bär (-0,4%) ont reculé, alors que Credit Suisse (+0,7%) a progressé. La banque aux trois clés à l'intention de renforcer sa présence en Chine, où elle compte notamment doubler ses effectifs dans les activités d'investissement dans les trois à cinq ans.

Sur le marché élargi, Wisekey (+13,9%) a conclu un partenariat commercial dans les semiconducteurs sécurisés avec Ismosys EU, qui fait partie du britannique Spectrum Electronics Group.

Relief Therapeutics (+5,2%) a profité de l'intégration par l'organisation à but non lucratif Quantum Leap Healthcare de San Francisco du Zyesami (aviptadil) à son programme de recherche contre la Covid-19.

Zur Rose (+5,5%) va collaborer avec le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk en Allemagne à partir du premier trimestre. Le grossiste en médicaments et son partenaire vont proposer une plateforme numérique où seront disponibles des informations mais aussi des possibilités de diagnostics et de soins à destination des personnes obèses.

Sulzer (+2,3%) a annoncé le rachat du suédois Nordic Water, spécialiste du traitement de l'eau, pour 128 millions de francs suisses. L'opération doit générer des synergies et permettre au groupe winterthourois de profiter de la croissance de ce secteur d'activités.

L'agence européenne des médicaments (EMA) va examiner Yselty (linzagolix) d'Obseva (-0,5%) en vue d'une homologation contre les saignements menstruels importants liés à la fibrose utérine. Un dossier de candidature devrait aussi être déposé aux Etats-Unis avant mi-2021.

Cosmo Pharmaceutical (-2,3%) a revendiqué un succès en étude clinique de phase II du Ryfamycin-MMX en dosage de 600 mg dans l'indication contre le syndrome du côlon irritable accompagnée de diarrhée.

rp/buc