Bourse Zurich: le SMI finit de peu en vert après un début en fanfare

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert vendredi. Après avoir ouvert dans le rouge, le SMI a bondi à son plus haut du jour au-dessus des 11'200 points en début de séance, avant de perdre petit à petit son élan, jusqu'à se retrouver dans le rouge en début d'après-midi pour évoluer ensuite autour de l'équilibre et finir de peu au-dessus.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, calmant le jeu après une envolée historique la veille dans le sillage du ralentissement de l'inflation en octobre aux Etats-Unis.

"Quelle reprise ce fut hier, c'est le moins qu'on puisse dire", s'est exclamé Patrick O'Hare de Briefing.com. "Les énormes gains étaient une manifestation de l'espoir longtemps refoulé que l'inflation a atteint un sommet et que l'approche agressive de la Fed a également touché un pic", a ajouté l'analyste.

Le S&P 500 a en effet affiché sa 15e meilleure séance boursière depuis 1953. Avec le Nasdaq, les deux indices ont inscrit leurs plus fortes hausses quotidiennes depuis le début de la pandémie au printemps 2020.

Autre catalyseur qui devrait s'avérer positif pour les marchés, Pékin a annoncé un assouplissement de plusieurs mesures anti-Covid pour les voyageurs, dont une réduction de la quarantaine à l'arrivée. Les cours du pétrole bondissaient misant sur une plus grande demande d'énergie.

Le SMI a terminé en hausse de 0,06% à 11'127,15 points, avec un plus haut à 11'252,16 points et un plus bas à 11'087,91 points. Le SLI a gagné 1,26% à 1725,44 points et le SPI 0,08% à 14'256,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont gagné du terrain et sept en ont perdu.

Richemont (+10,5%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivi par Partners Group (+7,0%) et VAT (+6,4%).

Le géant genevois du luxe a annoncé une perte nette au premier semestre de son exercice décalé 2022/23 en raison d'un effet comptable lié à la vente de la plateforme Yoox-Net-A-porter. Le bénéfice opérationnel des activités poursuivies a bondi de 26% sur un an à 2,7 milliards d'euros pour une marge afférente de 28,1%, en hausse de 30 points de base. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a grimpé de 24% en rythme annuel et de 16% à taux de change constant à 9,68 milliards. Le groupe a en outre augmenté les prix de ses produits de 4 à 8% en moyenne au niveau global.

Le biennois Swatch (+4,0%) a été entraîné dans le sillage de son concurrent.

Les valeurs du luxe ont en plus profité du relâchement des mesures anti-Covid en Chine.

Partners Group a réalisé deux investissements dans le domaine numérique. Dans la première opération, le gestionnaire d'actifs acquiert pour le compte d'un client une participation majoritaire dans la société allemande Cloudflight, spécialisée dans les services de transformation numérique. Le groupe zougois a également effectué un investissement dans un centre de données aux Etats-Unis.

Holcim (+1,1%) a fixé au 14 novembre le lancement de son programme de rachats d'actions de 2 milliards de francs suisses annoncé fin octobre. L'entreprise prévoit d'acquérir jusqu'à 40 millions de ses propres titres d'ici à mai 2023.

Sonova (+1,7%) publiera ses résultats semestriels lundi. Les analystes attendent un chiffre d'affaires de 1,82 milliard de francs suisses et un bénéfice net de 303 millions.

Alcon (+3,8%) dévoile lui ses résultats trimestriels mardi et les analystes tablent sur des revenus de 2,13 milliards de dollars et un bénéfice de base par action de 0,50 dollar.

Les défensives Novartis (-4,0%), Swisscom (-2,7%), Nestlé (-1,8%) et Roche (-1,5%) sont les perdants jour, avec Zurich Insurance (-1,9%), Temenos (-0,2%) et Swiss Life (-0,1%).

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich (+2,9%) a fait état jeudi soir d'un trafic meilleur qu'attendu en octobre et a relevé dans la foulée ses objectifs annuels, anticipant désormais sur l'ensemble de l'année 22 millions de passagers, contre 20 millions précédemment. L'exploitant aéroportuaire a également confirmé le retour du versement de dividendes l'année prochaine.

Implenia (+1,7%) a prolongé à décembre 2027 un crédit syndiqué de 650 millions de francs suisses dont l'échéance initiale avait été fixée à décembre 2023.

Barry Callebaut (-0,1%) a fait l'objet de grosses cessions d'actions de la part de membres du conseil d'administration, pour un volume de 13,3 millions de francs suisses.

Addex Therapeutics (-1,5%) a terminé le troisième trimestre de l'année avec une trésorerie mieux garnie qu'au début, mais les volatils revenus de collaborations se sont évaporés de près de moitié sur un an à 416'000 francs suisses. L'entreprise n'exclut pas de devoir prochainement avoir recours à de nouvelles levées de fonds mais préférerait plutôt conclure de nouveaux partenariats.

rp/al