Bourse Zurich: le SMI finit de peu sous la barre des 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi. Le SMI est parvenu à repasser la barre des 12'000 dans le sillage de l'ouverture positive à Wall Street. Il n'est toutefois pas parvenu à se maintenir au-dessus de ce niveau jusqu'à la clôture.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après de bons indicateurs américains.

"La Bourse américaine gagne du terrain en début de séance, le marché s'orientant possiblement vers de nouveaux records, au moment où les craintes sur un resserrement prématuré des politiques monétaires dans le monde s'estompe", ont commenté les analystes de Charles Schwab.

"L'éloignement de ces préoccupations vient des propos du président de la Fed Jerome Powell (mardi devant des parlementaires américains, ndlr) qui ont contrasté avec le ton un peu moins accommodant du comité de politique monétaire mercredi dernier", ont-ils ajouté.

M. Powell a en effet martelé que l'inflation américaine, revue à la hausse par la Fed la semaine dernière, était temporaire et que son institution n'envisageait pas de durcir sa politique monétaire dans l'immédiat.

Le SMI a fini en hausse de 0,80% à 11'993,64 points, avec un plus haut à 12'010,59 et un plus bas à 11'925,91 points. Le SLI a gagné 0,99% à 1944,85 points et le SPI 0,79% à 15'407,96 points. Sur les 30 valeurs vedettes, le bon Schindler (-0,1%) est le seul perdant du jour.

Novartis (+0,2%) et Nestlé (+0,3%) sont restés en retrait, alors que Roche (+0,8%) a fini avec l'indice.

Le gendarme sanitaire aux Etats-Unis (FDA) a accepté d'examiner la demande d'homologation déposée par Roche pour son dispositif intraoculaire d'administration de ranibizumab.

Credit Suisse et Lonza (chacun +2,8%) se partagent la première marche du podium, suivis par Straumann (+2,3%) et Sonova (+2,2%).

Julius Bär (+1,0%) et UBS (+0,7%) n'ont pas suivi pas le rythme imposé par la banque aux deux voiles, qui a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" de "hold par Berenberg qui a aussi relevé l'objectif de cours.

Holcim (+1,4%) a également fait l'objet d'un relèvement d'objectif de cours par Oddo BHF, qui a reconduit sa recommandation d'achat du titre. L'analyste prévoit que, pour la première fois depuis sa fusion avec Lafarge, le cimentier saint-gallois devrait voir son bénéfice prendre l'ascenseur.

La hausse des tarifs devrait se poursuivre dans le secteur de la réassurance, a estimé le responsable du secteur chez Swiss Re (+0,6%) , Moses Ojeisekhoba, lors de la journée des médias. Après un relèvement des primes en janvier et avril, une nouvelle augmentation est prévue en juillet.

ABB (+1,4%) ABB pourrait bientôt se séparer d'une nouvelle unité d'affaires, après la vente en 2020 au japonais Hitachi de la division Réseaux électriques (Power Grids). Selon Bilanz, le groupe électrotechnique zurichois envisagerait de se séparer de sa division Automation de processus.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+1,0%) a signé un accord pour le rachat d'Europe Chocolate Company (ECC), une entreprise belge qui fabrique des spécialités de chocolat et des décorations.

L'équipementier de laboratoires Tecan (+10,8%) va racheter son homologue américain Paramit Corporation pour 1 milliard de dollars. L'opération, qui aura immédiatement un effet positif sur les bénéfices, permet à la société zurichoise de renforcer sa présence aux Etats-Unis et en Asie.

Vifor (-5,3%) a dû revoir son étude clinique IIIb, baptisée "Diamond", sur le médicament Veltassa, car la pandémie de coronavirus a réduit le nombre de participants et d'événements cardio-vasculaires.

