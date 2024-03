Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi, résistant au rebond de l'inflation américaine en février. Le SMI a ouvert nettement dans le vert, avant de céder ses gains et de passer brièvement dans le rouge sous les 11'700 en début d'après-midi, pour se reprendre et inscrire un nouveau plus haut de l'année et terminer proche de ce sommet.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après une inflation américaine un peu plus soutenue que prévu ce qui jette davantage de flou sur le calendrier d'une baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed). L'inflation en février est repartie à la hausse sur un an à 3,2% contre 3,1% en janvier, selon les données du département du Travail.

Désormais le marché ne s'attend pas à une baisse des taux au jour le jour avant juin, voire juillet, selon les calculs de CME Group sur les contrats à terme. "Le Comité monétaire de la Fed (FOMC) a davantage d'arguments pour laisser les taux inchangés", alors qu'ils sont à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, dans la fourchette de 5,25% à 5,50%, a noté Chris Low, économiste pour FHN Financial.

"Une baisse des taux en mars était déjà totalement exclue mais les données du CPI du jour vont renforcer les attentes pour une première baisse pas avant juin, au plus tôt", a-t-il ajouté. La Fed tient une réunion monétaire la semaine prochaine, les 19 et 20 mars, et tout assouplissement monétaire paraît exclu.

En Allemagne, l'inflation a ralenti à 2,5% sur un an en février, à son plus bas niveau depuis juin 2021, alors que les prix de l'énergie continuent leur chute, selon des chiffres définitifs. Le SMI a terminé en hausse de 0,66% à 11'762,05 points, avec un plus du jour et nouveau plus haut de l'année à 11'775,97. Le SLI a gagné 0,81% à 1921,85 points et le SPI 0,64% à 15'342,63 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 4 seulement ont perdu du terrain: Novartis (-1,4%), le bon Lindt (-1,4%), Swisscom (-0,5%) et Sandoz (-0,3%).

Le gendarme allemand de la concurrence a validé mardi le projet de reprise par Novartis de son partenaire bavarois Morphosys pour 2,7 milliards d'euros, annoncé en février. Sandoz publie ses résultats annuels mercredi et les analystes prévoient un chiffre d'affaires de groupe de 9,6 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 522 millions.

Partners Group (+2,7%), Logitech, UBS et Holcim (tous +2,2%) sont les plus gros gagnants du jour parmi les blue chips. Les analystes de la banque aux trois clés ont relevé l'objectif de cours du géant des matériaux de construction à 80 francs suisses, contre 66 francs suisses précédemment et confirmé "neutral".

Le bon Roche (+1,2%) a aussi soutenu l'indice, alors que Nestlé (+0,3%) est resté plus discret.

Le spécialiste des équipements sanitaires Geberit (+2,1%) dévoile ses résultats annuels mercredi et les analystes tablent sur un bénéfice net de 630 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, la saison des résultats a connu un nouveau pic.

La société de participations hospitalières et hôtelières Aevis Victoria (-0,6%) a annoncé l'arrivée à sa tête de Fabrice Zumbrunnen, ancien directeur général de Migros au 1er mai.

L'énergéticien bernois BKW (+9,6%) a fait état de résultats en baisse pour son exercice 2023. Le conseil d'administration proposera cependant aux actionnaires un dividende relevé à 3,40 francs suisses, contre 2,80 francs suisses un an plus tôt.

Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Galenica (-2,7%) a amélioré sa rentabilité l'an dernier, mais proposera seulement un dividende stable.

Le fabricant de machines de câblage Komax (+1,0%) a annoncé un bénéfice net annuel en baisse de 15,3% à 43,8 millions de francs suisses. Le dividende sera porté à 3 francs suisses par action après 2,50 francs suisses au titre de l'exercice précédent.

Le producteur d'instruments chirurgicaux et dispositifs de fixation osseuse Medartis (+8,9%) a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier.

Le sous-traitant pharmaceutique Polypeptide (+17,1%) a accusé l'an dernier une perte nette de 51,4 millions d'euros (49,3 millions de francs suisses), attribuée notamment à l'évaporation des juteux revenus afférents à la pandémie de coronavirus.

Le fabricant de capteurs Sensirion (-6,7%) a inscrit une perte nette de 6,6 millions en 2023, contre un profit net de 63,6 millions en 2022. La direction espère pouvoir renouer avec la croissance cette année.

L'équipementier de laboratoires Tecan (+1,2%) a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 132,1 millions de francs suisses, en hausse de 9,1%. Les actionnaires pourront compter sur un dividende agrémenté de 10 centimes à 3,00 francs suisses par titre.

VP Bank (-3,3%) a dégagé un bénéfice net de 44,2 millions de francs suisses en 2023, en hausse de 10,1%. Les actionnaires se verront proposer un dividende inchangé de 5,00 francs suisses par titre.

rp/vj