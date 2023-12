Zurich (awp) - Après deux séances de repli, la Bourse suisse a retrouvé un peu d'allant vendredi et a terminé dans le vert pour sa dernière séance de l'année. Le SMI a terminé au-dessus de la barre des 11'100 points. Sur l'ensemble de l'année, il affiche une modeste progression de 3,8%. La séance a été calme, en l'absence de nombreux intervenants déjà en congés. Le marché rouvrira mercredi 3 janvier après la longue pause des fêtes du Nouvel-an.

A New York, Wall Street évoluait proche de l'équilibre en matinée, le Dow Jones évoluant toujours à un niveau record tandis que le S&P 500 frôlait aussi un plus haut historique. Les trois indices devraient terminer une neuvième semaine d'affilée en territoire positif.

"Le dernier jour de Bourse de l'année est arrivé et, jusqu'à présent, il ne ressemble en rien aux neuf dernières semaines de l'année", alors que s'il était similaire, les actions seraient en forte hausse, a commenté Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Tous les regards seront tournés vers l'indice élargi S&P 500 et "vers sa capacité à clôturer 2023 à un nouveau record", a-t-il souligné.

"Quelle belle conclusion ce serait à cette envolée de fin d'année! Il s'en est rapproché jeudi atteignant 4793,30 points à son plus haut intrajournalier, mais il n'a pas pu atteindre le seuil record de clôture de 4796,56 atteint le 3 janvier 2022", a ajouté l'analyste.

L'année 2023 a été "complètement différente de ce à quoi nous nous attendions", a pour sa part résumé Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. Pour l'analyste, la plus grande surprise vient des Etats-Unis, que beaucoup attendaient en récession, alors que le troisième trimestre a vu le produit intérieur brut (PIB) de la première économie mondiale s'enrober de près de 5% sur un an.

Le SMI a terminé en hausse de 0,73% à 11'137,79 points, avec un plus haut à 11'143,59 points et un plus bas à 11'085,70 points. Sur l'ensemble de l'année, l'indice vedette de SIX affiche un petit gain de 3,81%. Le SLI a lui fini en progression de 0,63% à 1776,68 points et a avancé de 8,31% sur l'année. L'indice élargi SPI a lui terminé en hausse de 0,65% à 14'571,23 points et a gagné 6,09% sur les douze mois écoulés.

A l'exception de Straumann (stable), l'ensemble des "blue chips" a fini en vert.

Le podium du jour se compose de la porteur Roche et Givaudan (chacun +1,2%), Swiss Life et Sandoz (chacun +1,1%) et Novartis (+1,0%). Le bon Roche (+0,9%) a également fini dans le haut du tableau.

Nestlé (+0,7%) a aussi soutenu l'indice. Sur l'année, l'action du géant de Vevey a abandonné 9%, alors que celle de Novartis a progressé de 12%.

Selon une étude publiée par le cabinet de conseil aux entreprises EY, les trois poids lourds helvétiques figurent toujours dans le top 100 des principales capitalisations boursières à l'échelle mondiale, avec une valeur cumulée de 746 milliards de dollars, même si elles ont toutes reculé par rapport au classement de l'année dernière.

Le podium de l'année est lui dominé par VAT Group qui a bondi de pas moins de 66,7%. UBS (+51,7%) a pris la médaille d'argent et s'est au passage enrichi du défunt Credit Suisse. Le bronze annuel revient à Partners Group (+48,5%).

Quant aux plus gros perdants de l'année parmi les valeurs vedettes, c'est le gagnant du jour, la porteur Roche (-27,06%), qui détient la palme derrière Lonza (-21,9%) et le bon Roche (-15,8%).

Sur le marché élargi, Evolva (+0,7%) va demander sa décotation de SIX Swiss Exchange, après la finalisation de son rachat par le canadien Lallemand pour un prix initial de 20 millions de francs suisses, susceptible d'être ajusté à la hausse ou à la baisse.

AMS Osram (-2,6%) a vu la Banque de Norvège et UBS Fund Management étoffer leur participation à respectivement 3,26 et 5,005%.

rp/al