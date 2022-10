Bourse Zurich: le SMI finit juste en rouge, sous la barre des 10'500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé jeudi. Le SMI a évolué en dents de scie dans le rouge la plus grande partie de la séance, inscrivant son plus bas du jour dans le sillage de l'ouverture négative à Wall Street. Remonté dans le vert, il a rechuté en fin de séance pour finir sous les 10'500 points. En Suisse, la saison des résultats a continué avec, notamment, les chiffres des "blue chips" ABB et Schindler.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après un début négatif, profitant d'une série de bons résultats d'entreprises, ce qui compensait la hausse des taux obligataires.

Le commerce extérieur helvétique a retrouvé des couleurs en septembre, tant du côté des exportations que des importations. Les ventes de montres notamment ont progressé de près d'un cinquième sur un an à 2,2 milliards de francs suisses.

Le SMI a terminé en baisse de 0,10% à 10'473,45 points, avec un plus bas à 10'426,20 et un plus haut à 10'502,14 points. Le SLI a gagné 0,28% à 1582,73 points alors que le SPI a cédé 0,03% à 13'388,32 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

Le bon de participation Schindler (-4,2%) a fini en dernière position, derrière le bon de jouissance Roche (-1,1%) et Credit Suisse (-0,9%).

Le fabricant d'ascenseurs a vu ses entrées de commandes rester sous pression sur les neuf premiers mois, en raison de l'affaiblissement conjoncturel. La rentabilité également s'est effritée, mais les mesures mises en place commencent à porter leurs fruits, selon la direction.

Julius Bär a relevé l'objectif de cours de Roche et confirmé "buy". L'analyste a mis en avant le potentiel du formidable incubateur de produits en développement du mastodonte pharmaceutique rhénan, malgré de récents revers, ainsi que sa capacité à en monétiser les fruits.

Novartis (-0,8%) et Nestlé (-0,5%) ont aussi pesé sur l'indice.

Novartis a décidé de faciliter l'accès au Tasigna, son médicament contre les leucémies. Le groupe pharmaceutique a signé un accord pour des licences volontaires avec la Communauté de brevets sur les médicaments (MPP).

Au lendemain des chiffres, plusieurs analystes ont revu leur copie pour Nestlé, tous abaissant l'objectif de cours avec des recommandations allant de "neutral" à "buy". Baader Helvea qualifie de solide la performance trimesttrielle du géant veveysan, mais relève que les risques demeurent pour 2023.

Berenberg et Oddo BHF ont abaissé l'objectif de cours de l'action Credit Suisse et confirmé respectivement "hold" et "neutral". Pour Berenberg, la grande banque se trouve à un moment décisif. Après de nombreuses tentatives de restructuration au cours des dernières années, la dernière en date, qui doit être présentée la semaine prochaine avec les résultats trimestriels, est probablement la plus importante.

UBS et Julius Bär (+0,3% chacun) ont gagné un peu de terrain.

Temenos (+3,3%), Straumann (+3,1%) et AMS Osram (+2,5%) constituent le podium du jour.

ABB (+0,3%) a vu son chiffre d'affaires et ses entrées de commandes progresser au troisième trimestre de l'exercice en cours, dépassant même légèrement les attentes au niveau opérationnel, tandis que le bénéfice s'est tassé en raison de provisions pour un litige.

Les valeurs du luxe Richemont (+2,3%) et Swatch (+1,6%) ont profité de la bonne tenue des exportations horlogères en septembre.

Sur le marché élargi, Comet (+1,5%) a enregistré au troisième trimestre une progression de 15,5% de ses revenus.

Cosmo (+2,0%) a obtenu une désignation de médicament orphelin de la part de l'autorité américaine du médicament (FDA) pour le Rifamycin, dans le traitement de la pouchite.

GAM (+3,1%) a fait état d'un troisième trimestre difficile, marqué notamment par un amoindrissement de la masse sous gestion attribué des conditions de marché difficiles.

Inficon (+1,2%) a continué à évoluer dans un marché difficile au troisième trimestre, sans que cela n'affecte sa croissance ou sa rentabilité.

Zur Rose (+1,4%) a présenté sa copie sur neuf mois. La performance en Suisse n'a que partiellement compensé les difficultés persistantes sur l'important marché allemand.

rp/buc