Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note quasi équilibrée mercredi. Après une petite alerte en matinée, le SMI est remonté dans le vert jusqu'en milieu d'après-midi, avant de rechuter et finir en recul minime. Le front des nouvelles d'entreprises se fait de plus en plus clairsemé à l'approche des fêtes de fin d'année. Sur celui de la macroéconomie, on attend vendredi l'inflation PCE aux Etats-Unis, un indicateur particulièrement suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed).

A New York, Wall Street évoluait en vert près de l'équilibre en matinée. Les investisseurs faisaient une pause à l'approche des fêtes.

"On n'est plus loin de la période des fêtes", a souligné Sam Stovall, analyste de CFRA. "De plus en plus d'opérateurs sont en congés, ajustent leur portefeuille et prennent des bénéfices."

Pour autant, comme il l'a fait à plusieurs reprises durant les dernières séances, "le marché pourrait nous surprendre et clôturer en hausse", a prévenu Sam Stovall.

Pour Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com, le repli de plusieurs indices majeurs pouvaient aussi s'expliquer par des inquiétudes sur l'état de la demande et la santé des consommateurs américains.

Le SMI a terminé sur un repli minime de 0,01% à 11'144,88 points, avec un plus bas à 11'121,05 points et un plus haut à 11'191,30 points. Le SLI a cédé 0,03% à 1782,61 points et le SPI est resté stable à 14'578,38 points (-0,99 point). Sur les 30 valeurs vedettes, gagnants et perdants s'équilibrent.

Le logisticien Kühne+Nagel (+1,4%) a terminé sur la première marche du podium, suivi par Julius Bär (+1,1%) et Straumann (+1,0%).

Les deux titres Roche (porteur +0,3%, bon -0,2%) ont soutenu une évolution diverse. Novartis (-0,02%) a terminé quasi à l'équilibre et Nestlé (+0,01%) aussi.

Le bon Lindt (-2,8%) a fini lanterne rouge, derrière Lonza (-1,5%) et Partners Group (-1,0%).

Les valeurs du luxe Swatch et Richemont (chacune -0,04%) ont à peine fléchi.

Kepler Cheuvreux a sensiblement réduit l'objectif de cours de la porteur Swatch à 300 de 350 francs suisses, tout en confirmant "buy". L'analyste a pointé du doigt une reprise plus faible que prévu en Chine et les vents contraires qui soufflent sur le front des devises. Il a raboté de 7% ses estimations en matière de bénéfices. Toutefois, en raison de la faible valorisation du titre, la recommandation d'achat reste de mise.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a entamé la couverture de SIG Group (-0,5%) à "pondérer". Le marché des emballages carton aseptiques se caractérise par un duopole entre Tetra Pak (65%) et SIG (25%), a relevé l'analyste. La technologie de remplissage du groupe de Suisse orientale offre une plus grande flexibilité que le système utilisé par son concurrent romand, ce qui s'est traduit par l'acquisition de nouveaux clients ces dernières années.

Sur le marché élargi, le laboratoire Basilea (+1,2%) prévoit d'avoir remboursé dès l'issue du premier trimestre 2024 un emprunt de 75 millions de francs suisses contracté en septembre 2022 auprès du prestataire new-yorkais de services financiers Athyrium Capital Management et devant arriver à maturité en septembre 2024.

Medacta (+5,9% à 129,60 francs suisses) qui frôle son plus haut de l'année de 130 francs suisses, a tiré profit d'un relèvement de recommandation à "buy" de "neutral" par UBS, qui a aussi fortement relevé l'objectif de cours à 137 de 119 francs suisses. En tant qu'acteur de niche sur le marché de l'orthopédie, la firme tessinoise est bien positionnée pour surpasser la croissance du marché, a commenté l'analyste.

Le fabricant de boîtiers et composants électroniques Phoenix Mecano (-3,2%) a un peu réduit ses attentes en termes de rentabilité opérationnelle pour l'exercice en cours, en raison du ralentissement du secteur industriel. Il prévoit une progression de son résultat d'exploitation hors effet non-récurrent oscillant autour des 10%, contre "au moins 10%" auparavant.

Ascometal, filiale du groupe Swiss Steel (+3,7%), a entamé des négociations exclusives avec l'italien Acciaierie Venete en vue de la cession de plusieurs sites de production en France. La transaction s'inscrit dans le cadre du programme stratégique "SSG 2025" et du recentrage vers un "avenir résistant", a précisé l'aciériste lucernois.

Talenthouse s'est effondré de 30,6%. L'exploitant de plateforme de commerce de design voit l'effet suspensif du recours contre sa décotation prolongé du 15 janvier au 18 mars 2024. La procédure de recours est parallèlement gelée jusqu'à cette même date et le négoce des actions sera interrompu jusqu'à nouvel ordre à compter de la clôture de la séance du 28 décembre de cette année.

La société d'investissement Xlife Sciences (-2,5%) a octroyé à la jeune pousse rhénane Quant Biomarker une licence exclusive de validation et de développement sur des biomarqueurs de l'insuffisance rénale identifiés par X-kidney Diagnostics, qui figure dans son portefeuille.

