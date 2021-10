Bourse Zurich: le SMI finit juste sous les 11'600 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé mardi en légère hausse, dominée par les bancaires, mais a toutefois échoué à repasser la barre des 11'600 points.

Wall Street évoluait largement dans le vert, avec un intérêt marqué pour les énergies. Les cours du baril de pétrole ont inscrit des nouveaux plus hauts.

Cette année, la croissance économique mondiale sera "légèrement" plus faible qu'attendu, a prévenu la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, expliquant que la reprise mondiale "reste entravée par la pandémie et son impact".

L'indice vedette SMI a terminé en légère hausse de 0,04% à 11'587,00 points, après avoir inscrit un plus bas du jour à 11'550,02 points et un plus haut à 11'617,32 points. Le SLI a avancé de 0,29% à 1875,23 points et le SPI de 0,21% à 14'964,50 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont fini dans le vert et 9 dans le rouge.

UBS (+1,9%), Straumann (+1,6%) et Julius Bär (+1,5%) ont composé le podium. Credit Suisse a obtenu la médaille en chocolat (+1,4%).

Les poids lourds ont fini dans des directions opposées. Nestlé a grimpé de 0,1%, quand Novartis a égaré 0,4% et que Roche a bouclé la séance bon dernier (-0,9%). Le laboratoire assure avoir observé une efficacité durable de son Ocrevus contre la sclérose en plaques, ainsi que d'Enspryng contre les troubles du spectre de la neuromyélite optique.

Swiss Re (+0,2%) estime que les demandes d'indemnisations liées à l'ouragan Ida, qui s'est abattu fin août aux Etats-Unis, au Canada et à Cuba, vont s'élever à 750 millions de dollars. Pour l'ensemble du marché, les pertes assurées devraient atteindre entre 28 et 30 milliards.

Clariant (+0,2%) va augmenter le prix de certains pigments, en raison de la hausse des coûts des matières premières en Chine.

Holcim (-0,7%) et Vifor (-0,8%) ont trébuché.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+5,1%) a visiblement bénéficié de l'annonce de la commande géante des CFF portant sur 2 milliards de francs suisses.

Softwareone (+4,5%) a fait l'acquisition de Centiq, société britannique fournissant des services informatiques dans l'environnement de logiciels SAP.

DKSH (-0,4%) a signé un accord en vue d'acquérir la société STP, spécialisée dans les services de promotion.

al/ck/lk