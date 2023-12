Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le rouge vendredi, après une séance largement en terrain négatif. Le SMI est brièvement remonté juste au-dessus de l'équilibre en fin d'après-midi avant de finir bloqué sous la ligne de flottaison.

Les investisseurs ont cherché la voie à suivre après les annonces de politique monétaire des principales banques centrales des deux derniers jours, la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque nationale suisse (BNS) et la Banque centrale européenne (BCE).

"Comparé à la Fed, les banques centrales européennes (celle d'Angleterre, de Norvège et la BCE) ont été beaucoup moins 'dovish' cette semaine", a résumé Keefe, Bruyette & Woods dans un commentaire.

A Wall Street, les indices évoluaient en ordre dispersé.

Sur le front conjoncturel, l'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York, considérée comme un bon baromètre de l'économie américaine, s'est fortement dégradée en décembre.

De ce côté-ci de l'Atlantique, la Banque d'Italie a abaissé son estimation de croissance économique pour 2024, tablant désormais sur 0,6% contre 0,8%, en raison des "signes d'une faiblesse" de la conjoncture "plus prolongée" que prévu.

En Suisse, le Conseil fédéral a approuvé le mandat de négociation avec l'Union européenne. Il est notamment question de la participation au marché européen de l'électricité, de la libre circulation des personnes, du respect des conditions de salaire et de travail ou encore de la participation aux programmes européens, notamment dans la recherche et l'innovation.

La semaine prochaine seront dévoilés les indices du moral des entrepreneurs et de celui des consommateurs en Allemagne, la décision de politique monétaire de la Banque du Japon, mais aussi le commerce extérieur helvétique en novembre ou encore l'inflation britannique.

Le Swiss Market Index (SMI) a fini en recul de 0,16% à 11'191,89 points, après un plus haut à 11'229,56 et un plus bas à 11'154,64 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a terminé en berne de 0,03% à 1792,92 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,06% à 14'657,38 points. Sur les 30 principales cotations, 17 ont bouclé sur un gain, douze en retrait et le bon Lindt à l'équilibre.

Lonza (+2,8%), Kühne+Nagel (+2,4%) et Julius Bär (+2%) ont terminé sur le podium.

Research Partners a entamé la couverture de Holcim (+1,2%) avec une recommandation d'achat et un objectif de cours fixé à 80 francs suisses. Holcim est en passe d'étoffer avantageusement son exposition dans le ciment par des activités moins gourmandes en capitaux et très rentable, relève l'analyste. Sa filiale Lafarge est par ailleurs visée par une nouvelle plainte aux Etats-Unis dans le cadre du dossier syrien.

Sika (+1,1%) a inauguré un nouveau centre de recherche et développement (R&D) pour la région Asie-Pacifique à Suzhou, en Chine, dans lequel il a investi plusieurs dizaines de millions de francs suisses.

Givaudan (+0,9%) a fini en terrain positif, après avoir d'abord fait les frais d'un coup de rabot de son concurrent allemand Symrise sur ses objectifs.

Bernstein a rehaussé l'objectif de cours de Straumann (+0,5%), confirmant dans la foulée sa recommandation d'achat (buy).

Nestlé (+0,4%) a été le seul poids lourd à finir la tête hors de l'eau, à l'inverse du bon Roche (-0,6%) et de Novartis (-0,9%).

Swatch Group (-1,1%) a annoncé avoir remporté son procès face au géant de la technologie Samsung concernant un litige sur ses marques horlogères au Royaume-Uni.

La lanterne rouge est revenue à son concurrent genevois Richemont (-1,9%).

Sur le marché élargi, Implenia (-0,3%) s'est adjugé pour 220 millions de francs suisses de nouveaux contrats dans le domaine du bâtiment, en Suisse et en Allemagne.

Les actionnaires de PSP Swiss Property (-0,9%) se verront proposer l'élection de Katharina Lichtner au conseil d'administration, et ceux d'Interhsop (stable) celle du patron de SFP Fondation de placement, Gregor Bucher, en remplacement de Kurt Ritz.

Research Partners a rétrogradé sa recommandation pour l'action VP Bank (-2,3%) dont elle préconise désormais la vente, élaguant dans la foulée l'objectif de cours à 70 (106) francs suisses.

buc/fr/jh/ck/ib