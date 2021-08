Bourse Zurich: le SMI finit la semaine sur de nouveaux records

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé vendredi. Le SMI aura battu des records historiques en séance et en clôture chaque séance de la semaine. Il s'est approché à un peu plus de 20 points de la barre symbolique des 12'500 points vendredi.

A New York, Wall Street modérait sa marche en matinée, au-dessus de ses records, portée par de bons résultats d'entreprises mais refroidie par un indice décevant de la confiance des consommateurs.

L'indice de confiance des consommateurs américain a montré une forte chute inattendue en août. Le baromètre de l'enquête de l'Université du Michigan s'est établi à 70,2 points, en baisse de 13,5% par rapport à juillet. C'est la chute la plus sévère en 50 ans pour cet indice.

"Je m'attends à une séance positive, mais mitigée qui pourrait se terminer comme la veille", avec des records et un Nasdaq dans le vert, a indiqué Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Il a souligné l'indice favorable des prix à l'importation pour juillet, publié par le ministère du Travail avant l'ouverture, qui s'est affiché moins fort que prévu (+0,3% au lieu de +1,1%).

C'est la plus faible augmentation des prix à l'importation depuis novembre. "C'est un signe que l'inflation fait peut-être une pause en ce qui concerne l'importation d'inflation de l'étranger", a-t-il précisé.

En Suisse, les prix à la production et à l'importation ont enregistré en juillet une hausse de 0,5% par comparaison avec juin. Les produits métalliques sont les grands responsables du renchérissement, a fait savoir l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'indice est monté à 103,2 points. Par rapport à juillet de l'année dernière, le niveau de l'indice a progressé de 3,3%.

Le SMI a terminé en hausse de 0,28% à 12'464,44 points, nouveau record historique en clôture, avec un plus haut du jour et historique à 12'478,66 points et un plus bas à 12'442,07 points. Le SLI a gagné 0,12% à 2018,96 points et le SPI 0,26% 15'953,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 13 reculé et Holcim a fini stable.

Le podium du jour se compose de Julius Bär (+1,1%), Nestlé, Zurich Insurance et Partners Group (tous +0,8%), ainsi que Clariant et Swiss Life (chacun +0,7%).

Les deux autres bancaires ont évolué diversement: UBS (+0,1%) a gagné un peu de terrain, alors que Credit Suisse (-0,8%) en a abandonné. La banque aux deux voiles a annoncé une assemblée générale extraordinaire au 1er octobre. Axel Lehmann, ancien patron d'UBS Suisse, devrait prendre la tête du comité des risques, après les affaires Greensill et Archegos qui ont secoué l'établissement.

LBBW a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "conserver". Le géant veveysan a signé un bon premier semestre, a commenté l'analyste. Par ailleurs le groupe a relevé ses objectifs pour le chiffre d'affaires. Le spécialiste considère cependant que la juste valorisation du titre se situe à 112 francs suisses.

Au lendemain des résultats de Zurich Insurance, plusieurs analystes ont revu leur copie, tous augmentant l'objectif de cours, avec des recommandations d'achat. L'assureur a dépassé les attentes du marché avec ses résultats semestriels. A l'instar de ses concurrents, le groupe montre de nets signes de reprise, certains domaines d'activité ayant renoué avec leur niveau d'avant la pandémie, ont commenté les analystes d'Independent Research.

Les deux poids lourd pharmaceutiques Novartis et Roche (chacun +0,3%) ont fini avec le SMI.

Logitech (-2,0%) a fini lanterne rouge, derrière la porteur Swatch et Straumann (chacun -1,1%).

Trois analystes ont relevé l'objectif de cours de l'action du fabricant d'implants dentaires et confirmé respectivement "buy", "overweight" et "outperform". L'analyste du Credit suisse a salué des ventes impressionnantes et a relevé ses attentes de chiffre d'affaires pour la période 2021-23.

Sur le marché élargi, Ina Invest (+2,0%) a engrangé un bénéfice semestriel après une perte douze mois plus tôt.

Perrot Duval (-1,9%) a annoncé l'acquisition de l'entreprise franco-allemande Polystone Chemicals, sans donner de détail financier.

L'équipementier de l'industrie photovoltaïque Meyer Burger (-3,8%) fait face à des difficultés d'approvisionnement de composants pour certaines lignes de production de ses modules solaires.

Schweiter (-4,3%) a présenté des résultats semestriels en hausse mais inférieurs aux attentes.

