Bourse Zurich: le SMI finit la semaine sur de nouveaux records historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini la semaine en beauté. Le SMI, qui avait encore évolué dans le rouge en tout début de séance, s'est rapidement redressé, jusqu'à inscrire de nouveaux sommets historiques en séance et en clôture, largement au-dessus de la barre symbolique des 11'400 points.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. L'optimisme des investisseurs ne tarissait pas, malgré une poussée du renchérissement en avril, à 3,6% sur un an et de 0,6% sur un mois, comme en mars. "Le principal enseignement de ce rapport devrait être la forte accélération de l'inflation", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Toutefois, le calme avec lequel le marché obligataire a réagi donne à la Bourse le sentiment que le vrai enseignement est la conviction durable dans le fait que l'accélération de l'inflation sera temporaire, comme l'a suggéré la Fed", a ajouté cet expert.

En Suisse, le baromètre conjoncturel du KOF dévoile des perspectives encourageantes pour l'économie, à condition que progresse l'endiguement de la propagation du coronavirus. L'indicateur compilé mensuellement par le Centre d'études conjoncturelles KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich s'est établi en mai à 143,2 points, rendant caduc pour près de sept points son précédent record établi en avril.

Le SMI a fini sur un gain de 0,76% à 11'426,15 points, avec un plus haut à 11'443,97 et un plus bas à 11'326,75. Le SLI a progressé de 0,94% à 1866,49 points et le SPI a avancé de 0,75% à 14'731,05 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Holcim (-0,2%) est le seul perdant et SGS a fini inchangé.

Novartis (+0,1%) complète le groupe des titres les moins en vogue.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,8%) et Nestlé (+0,5%) ont progressé plus nettement.

Swatch (+3,2%) a pris la première place du podium devant Sonova (+2,5%) et Richemont et AMS (chacun +2,4%). Le géant genevois du luxe a été entraîné dans le sillage de son concurrent biennois.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de la porteur Swatch et confirmé "buy". Les récents chiffres des exportations horlogères ainsi que les résultats du concurrent Richemont montrent que le secteur horloger se redresse, a affirmé l'analyste, qui voit des possibilités d'extension des marges sur la base d'un chiffre d'affaires diversifié régionalement et du contrôle continu des coûts.

Aux bancaires, UBS (+1,5%), Julius Bär (+1,3%) et Credit Suisse (+0,9%) ont aussi eu le vent en poupe.

Julius Bär a accepté jeudi de payer près de 80 millions de dollars aux Etats-Unis pour lever les poursuites en lien avec un scandale de corruption au sein de la Fédération internationale de football (Fifa).

Du côté du marché élargi, Swiss Steel Holding (+13,1%) a fait savoir que Martin Haefner ne détient plus qu'une participation de 41,33%, contre 51,37% auparavant.

Relief Therapeutics (+6,7%) poursuit la constitution d'une équipe de direction, inexistante jusqu'à l'automne dernier, avec le recrutement en qualité de responsable des opérations (COO) du Finlandais Taneli Jouhikainen. Relief avait présenté la veille une double candidature pour renforcer son conseil d'administration, pour l'heure composé du seul président Raghuram Selvaraju et de Tom Plitz.

Le chimiste de spécialités Dottikon ES (+1,6%) a vu ses recettes, sa rentabilité et son bénéfice croître lors de son exercice 2020/2021, clos fin mars. Mais ses actionnaires se passeront une nouvelle fois de dividende.

Stifel a relevé l'objectif de cours de Sulzer (-1,0%) et confirmé "hold" au lendemain de l'annonce de la création d'une entité séparée pour la division Applicator Systems (APS). Aucun ajustement des estimations de bénéfices n'est nécessaire pour la maison mère, bien qu'un nouveau potentiel de hausse de l'action soit anticipé ces prochaines semaines, grâce aussi à la journée des investisseurs qui aura lieu le 15 juin a commenté l'analyste

