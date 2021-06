Bourse Zurich: le SMI finit la semaine sur de nouveaux sommets historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi vendredi sur sa lancée de la veille. Le SMI a connu un petit passage à vide en matinée, pointant brièvement dans le rouge, avant de repartir de l'avant. Dans le sillage de Wall Street, l'indice vedette de SIX a de nouveau retrouvé des sommets et a terminé avec de nouveaux records historiques en séance et en clôture.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, après des chiffres de l'emploi américain en progrès mais qui ne montrent pas de surchauffe de l'économie.

L'économie américaine a créé 559'000 emplois en mai, deux fois plus qu'en avril, signe que la reprise s'accélère, mais bien en deçà des prévisions qui étaient de 720'000, montrant que le marché du travail est toujours loin de son niveau d'avant la pandémie. Le taux de chômage a reculé à 5,8% contre 6,1% le mois d'avant.

"Au moins, le mois de mai est une amélioration par rapport aux 278'000 créations d'emplois en avril, mais, avec un niveau d'emplois toujours inférieur de 7,6 millions à son pic d'avant la pandémie, il faudrait plus de 12 mois à ce rythme pour éradiquer complètement le déficit", a commenté Paul Ashworth de Capital Economics.

L'économiste a souligné qu'à cette cadence "il faudra un certain temps avant que les 'progrès substantiels' réclamés par la Fed ne soient atteints" et que la Banque centrale considère qu'il est nécessaire de durcir sa politique monétaire.

Le SMI a fini en hausse de 0,52% à 11'570,68 points - nouveau plus haut historique en séance et en clôture - et avec un plus bas à 11'505,21 points. Le SLI a gagné 0,41% à 1889,08 points et le SPI 0,56% à 14'918,59 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et dix reculé.

AMS Osram (+4,4%) a terminé confortablement sur la plus haute marche du podium, suivi par Temenos (+3,0%) et Roche (+1,3%).

Le groupe austro-allemand coté sur SIX a conclu avec la société d'éclairage américaine Acuity Brands un accord de vente de son unité Digital Systems aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le montant de l'opération fait l'objet d'une clause de confidentialité. Digital Systems développe et produit des composants d'éclairage, dont des moteurs LED, des ballasts ou encore des éléments connectés. La finalisation de l'opération est agendée dans le courant de l'été.

Le développeur de logiciels bancaires a encore surfé sur l'annonce la veille de son partenariat avec l'équipementier en télécommunications et fabricant de téléphones mobiles Huawei. Le genevois devient ainsi la première solution bancaire certifiée pour les infrastructures et les solutions infonuagiques (cloud) du géant chinois.

Tout comme Roche, Novartis (+0,5%) a publié plusieurs résultats d'études positifs dans le cadre du congrès de la Société américaine d'oncologie clinique (Asco) qui se tient jusqu'à dimanche.

Nestlé (+1,0%) a bien soutenu l'indice.

UBS, Swiss Life et Swatch (tous -1,1%) se partagent la lanterne rouge, derrière Holcim (-0,9%), Swiss Re et Julius Bär et Credit Suisse (chacun -0,4%). L'action de la banque aux deux voiles, qui avait terminé juste au-dessus de 10 francs suisses la veille, est repassée sous ce niveau.

La Commission de la Concurrence (Comco) a ouvert une enquête préliminaire sur Nivarox, une filiale du groupe biennois produisant des assortiments horlogers. La procédure se "base sur le soupçon que Nivarox aurait pu abuser de sa position dominante dans le domaine des assortiments en particulier en plafonnant les quantités livrées et en augmentant les prix de manière inéquitable", a indiqué le gendarme de la concurrence au quotidien le Temps. Contacté par AWP, l'horloger biennois a confirmé avoir reçu notification de cette procédure.

Un temps entraîné dans le sillage de Swatch, Richemont a redressé la barre et fini sur un gain de 0,2%.

Sur le marché élargi, Banque Profil de Gestion (+0,9%) tenait son assemblée générale extraordinaire portant notamment sur le changement d'actionnaire de référence.

EFG International (+2,6%) a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" par UBS.

Leonteq (+2,7%) a étendu son accord de coopération avec la Banque Internationale du Luxembourg (BIL).

rp/al