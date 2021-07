Bourse Zurich: le SMI finit la semaine sur de nouveaux sommets historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la semaine sur une note franchement positive. Le SMI a pour la première fois de son histoire dépassé la barre des 12'100 points, un niveau qu'il a défendu jusqu'en clôture. La saison des résultats d'entreprises s'est poursuivie avec les chiffres des "blue chips" Lonza et Schindler.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée.

"Le marché prolonge un rebond notable après la forte baisse de lundi et les actions sont en bonne voie pour afficher des gains hebdomadaires", ont commenté les analystes de Charles Schwab. Si les indices terminent la semaine dans le vert, ce serait le quatrième gain hebdomadaire sur les cinq dernières semaines.

Le SMI a terminé en hausse de 1,28% à 12'130,83 points, nouveau plus haut historique en clôture, avec un plus haut historique en séance à 12'142,60 points et un plus bas à 12'016,17 points. Le SLI a gagné 1,18% à 1970,10 points et le SPI 1,12% à 15'597,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont progressé et quatre reculé.

Les perdants du jour sont Temenos (-2,2%), Logitech (-0,6%), Straumann (-0,4%) et Swisscom (-0,2%).

Le podium du jour se compose de Lonza (+4,2%), Adecco (+2,8%) et Richemont (+2,7%).

Profitant notamment de son partenariat avec l'américain Moderna pour la production du vaccin anti-Covid, Lonza a vu ses recettes et sa performance opérationnelle s'étoffer sur les six premiers mois de 2021. Alors que la rentabilité reste freinée par d'importants investissements, le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique, en pleine phase de restructuration, a relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Schindler (bon de participation +1,9%) a enregistré une progression de l'ensemble de ses chiffres au premier semestre. Les données ont largement dépassé les attentes des analystes interrogés par AWP. La direction a confirmé ses objectifs pour 2021 mais devra relever de nombreux défis face à un environnement qualifié "d'exigeant".

Aux bancaires, UBS (+1,3%) a surperformé l'indice. Julius Bär (+1,1%) et Credit Suisse (+1,0%) ont fini un peu plus loin.

Les poids lourds Roche et Nestlé (chacun +1,2%) ont aussi surperformé, Novartis (+0,9%), un peu sous-performé.

Au lendemain des résultats de Roche, Barclays a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance et confirmé "overweight". DZ Bank a relevé l'objectif et confirmé "conserver". Concernant le gantenerumab contre la maladie d'Alzheimer, Roche a expliqué être en contact avec la FDA, mais souhaiter attendre la fin des études cliniques en cours, a relevé l'analyste britannique. Si ce produit candidat aura sans doute un rôle important à jouer, le géant de la pharma dispose d'un large éventail d'opportunités, selon cet expert.

Deutsche Bank a abaissé la recommandation de Novartis à "hold" de "buy" et réduit l'objectif de cours. Les récentes informations sur l'incubateurs de produits se sont avérées contrastées, a commenté l'analyste. De plus, le portefeuille des anticancéreux a souffert pendant la pandémie du coronavirus.

Après les chiffres d'ABB (+1,6%) de la veille, plusieurs analystes ont relevé l'objectif de cours, avec des recommandations entre "hold" et "buy". Celui d'UBS a relevé ses estimations pour prendre en compte l'avancement des nouveaux modèles "ABB Way" et "ABB O/S".

Au lendemain des chiffres de Givaudan (+1,0%) plusieurs analystes ont revu leur copie, tous relevant l'objectif de cours avec des recommandations entre "neutre" et acheter". L'expert de Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "hold" de "buy", soulignant que l'action est très chère comparativement à celles de ses concurrents IFF et Kerry.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (+14,2%) a nettement progressé après que son partenaire américain de recherche Nr a revendiqué la mise au point d'une formulation stable et manufacturable à grande échelle du Zyesami (aviptadil), développé contre la Covid-19.

Comet (+3,1%) a émis un avertissement positif sur résultats pour 2021, au sortir d'un premier semestre porteur. Le chiffre d'affaires provisoire a augmenté de 36,2% à 248,3 millions de francs suisses.

BB Biotech (+0,2%) a vu son bénéfice net fondre de près de 90% entre avril et juin à 129,5 millions de francs suisses.

HBM Healthcare (-1,2%) a affiché sur le premier trimestre de son exercice décalé 2021/22, à fin juin, un bénéfice net de 136 millions de francs suisses, contre 226 millions un an plus tôt.

rp/al