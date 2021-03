Bourse Zurich: le SMI finit nettement dans le vert, juste sous les 11'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une positive mardi. Le SMI, qui avait encore hésité en première partie de séance, a par la suite résolument opté pour le nord et franchissant brièvement la barre des 11'100 points, pour finir juste en dessous. Le front des nouvelles d'entreprises est resté clairsemé.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, attendant une intervention du patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell et après que l'Allemagne a décidé de renforcer les mesures de lutte contre la pandémie.

"Il y a un malaise qui découle du fait que l'Allemagne étend ses restrictions pour contrer la hausse des cas de coronavirus", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing, qui cite aussi la tension diplomatique accrue entre les puissances occidentales et la Chine.

Les marchés attendaient aussi à la mi-journée l'audition de Jerome Powell et de Janet Yellen, secrétaire au Trésor, devant une commission de la Chambre des représentants.

"M. Powell devrait dire que si la reprise de l'économie américaine va plus vite que prévu et semble se renforcer, elle est loin d'être complète", ont noté les analystes de Schwab. "Il devrait réaffirmer que la banque centrale continuera de soutenir l'économie grâce à une politique monétaire très accommodante", ont-ils ajouté.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,45% à 11'098,66 points, avec un plus haut à 11'118,33 et un plus bas à 11'016,21 points. Le SLI a pris 0,54% à 1795,51 points et le SPI 0,41% à 14'016,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé, 11 reculé et Lafargeholdim est resté de marbre.

Sonova (+3,7%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Temenos (+3,1%) et Swisscom (+2,3%).

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Sonova et confirmé "neutral" après une rencontre avec la direction.

Credit Suisse (+0,4%) pourrait faire face à de nouvelles plaintes dans le cadre des fonds liés la société en faillite Greensill. Une entreprise financière basée à Londres, Alcimos, envisagerait une procédure contre le numéro deux bancaire helvétique et cherche des investisseurs pour se joindre à une plainte collective.

Dans le cadre du procès en appel à Paris d'UBS (-0,1%), le parquet a requis une amende d'au moins 2 milliards d'euros.

Julius Bär (-0,1%) a aussi cédé un peu de terrain.

Les poids lourds Nestlé (+1,7%) et Novartis (+1,2%) ont soutenu l'indice, alors que Roche (-1,7%) a nettement reculé.

Novartis a fait part de résultats positifs en étude clinique de phase III Vision sur le radioligand Lu-PSMA-617, améliorant significativement la survie de patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).

Roche, qui soutient Regeneron dans le développement d'un cocktail d'anticorps contre le Covid-19, a revendiqué une réduction de 70% de l'incidence d'hospitalisations ou de décès après administration de son Regen-Cov (casirivimab et imdévimab) à des patients à risque, mais pas encore admis à l'hôpital.

Le laboratoire bâlois a par ailleurs annoncé lundi soir l'interruption d'une étude sur l'efficacité de son médicament Tominersen et qui portait sur le dosage du produit pour le traitement de patients atteints de la maladie neurodégénérative de Huntington.

Dans son rapport de durabilité, Nestlé a affirmé avoir rempli l'année dernière la plupart des engagements pris en matière de développement durable. Sur les 36 objectifs fixés la multinationale veveysane assure en avoir atteint 28.

La volatile AMS (-5,3%) a écopé de la lanterne rouge, derrière Swatch (-2,4%) et Roche.

Sur le marché élargi, le conseil d'administration de Forbo (+1,3%) a décidé lundi soir, dans le cadre du programme de rachat d'actions 2019-2022, de racheter au maximum 165'000 de titres de l'entreprise, soit jusqu'à 10% du capital-actions.

Zur Rose (+8,6%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours et confirmation de recommandation d'achat par Warburg Research et d'une entame de couverture à "overweight" par Morgan Stanley.

L'actionnaire de référence Tringle Investment a cédé une grande partie de sa participation dans le groupe technologique Comet (-7,5% à 215,50 francs suisses). Les actions ont été placées à 212 francs suisses par titre.

