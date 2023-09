Zurich (awp) - La Bourse suisse a clôturé en forte baisse mardi. Le SMI a fini largement sous les 11'000 points, un seuil sous lequel il a glissé dans l'après-midi et qu'il n'a pas pu rattraper, dans un contexte de craintes grandissantes quant à la résistance de l'économie mondiale. Les impulsions étaient peu nombreuses en Suisse, à l'exception de Partners Group qui a rendu sa copie sur six mois.

Alors que des données plutôt moroses ont été publiées en Chien et en Europe, "il est probable que la persistance des taux directeurs affaiblisse la conjoncture, que les prévisions en termes d'emplois et de bénéfices reculent et que le refinncement pèse sur les entreprises", a commenté Chris Iggo, d'AXA Investment Managers.

De son côté, CMC Markets a les yeux rivés sur les Etats-Unis. "Outre les décisions de politique monétaire, l'horloge tourne à nouveau dans le domaine de la politique américaine", souligne l'analyste Konstantin Oldenburger. "Le Congrès doit empêcher un nouveau 'shutdown' à Washington." Le prochain exercice budgétaire débute le 1er octobre outre-Atlantique.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a lui grimpé pour dépasser les 90 dollars, tiré par les annonces de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Les deux pays vont continuer à réduire leur production de pétrole jusqu'à fin 2023.

A New York, Wall Street évoluait également dans le rouge.

Mercredi sera publié le Livre Beige de la Fed qui détaille les conditions économiques des districts fédéraux des Etats-Unis, avant un discours le lendemain de la gouverneure de la Réserve fédérale américaine, Michelle Bowman.

A Zurich, le SMI a fini en se délestant de 0,86% à 10'958,90 points, juste au-dessus de son plus bas du jour à 10'953,57 points. Le SLI a bouclé en perdant 0,57% à 1733,88 points et le SPI 0,79% à 14'460,47 points. Sur les 30 valeurs principales, cinq ont terminé dans le vert, VAT a fini stable et 24 ont reculé.

Le gestionnaire d'actifs Partners Group a terminé en gain de 6,7%. Le groupe a enregistré une nette progression de ses résultats au premier semestre. Le résultat net a ainsi augmenté de 18,8% à 551 millions de francs suisses sur six mois. Le zougois a aussi annoncé lever 320 millions de francs suisses en deux tranches sur 5 et 10 ans.

Logitech (+1,5%) et Swiss Re (+0,9%) ont complété le podium. Swiss Life (+0,5%), qui rend mercredi sa copie semestrielle, a écopé de la médaille en chocolat. Zurich Insurance a grappillé 0,3%.

Parmi les poids lourds, Roche (-1,5%) a vu Berenberg abaisser sa recommandation à "hold", contre "buy" précédemment, jugeant le potentiel difficile à estimer actuellement.

Novartis (-1,4%) et Nestlé (-1,2%) ont aussi pesé sur l'indice. La filiale du groupe pharmaceutique bâlois en voie d'autonomisation, Sandoz, a publié un bénéfice net amputé de moitié sur six mois.

Richemont qui tiendra son assemblée générale mercredi, a perdu 1,7%, quand son concurrent biennois Swatch Group a égaré 0,5%.

En fond de tableau ont fini Sonova (-1,9%), Sika (-2,3%) et Temenos (-3,2%).

Sur le marché élargi, l'assureur Helvetia (+0,5%) va se rapprocher du portail de services financiers Moneypark avec l'objectif d'augmenter "nettement" les volumes hypothécaires et d'offrir des services croisés. Cette opération va se solder par des synergies de coûts et jusqu'à 30 postes supprimés.

L'énergéticien bernois BKW (-0,5%) a relevé ses ambitions après un semestre fructueux. Il a profité sur les six premiers mois de l'année de prix avantageux sur le marché de courant de gros et d'une contribution massive des fonds de désaffectation et de gestion des déchets nucléaires.

Accelleron a aussi perdu 0,5%. L'ex-entité d'ABB a vu ses ventes et la rentabilité opérationnelle accélérer sur les six premiers mois de l'année.

ck/lk