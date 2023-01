Bourse Zurich: le SMI finit sans direction après les banques américaines

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini autour de l'équilibre vendredi soir, après une première salve de résultats trimestriels des grandes banques américaines qui a mis les investisseurs sur la défensive. Après un bon démarrage de l'année, les intervenants attendent anxieusement la suite de la saison des résultats.

Les grandes banques américaines, aidées par la hausse des taux et la volatilité sur les marchés, ont dégagé des résultats solides fin 2022, mais anticipent une dégradation de l'économie et ont mis plus d'argent de côté pour faire face aux éventuels impayés. JPMorgan Chase estime ainsi qu'une "récession modérée" à partir du 4e trimestre est le scénario le plus probable, tandis que Citigroup et Bank of America ont évoqué une "détérioration" des perspectives et Wells Fargo un environnement économique "moins favorable".

"Le marché a succombé ce matin à une tendance générale de prise de profits, soutenue par des résultats pas vraiment reluisants de la part des banques", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com dans un commentaire. Selon l'analyste, le ralentissement des marchés constitue "pour l'heure une pause dans l'effort de rebond", la suite des résultats et les prévisions des entreprises ces prochaines semaines "étant déterminante pour savoir si les marchés vont accélérer ou reculer".

A New York, les principaux indices évoluaient dans le rouge.

En Suisse, le SMI a terminé la séance en très modeste hausse de 0,03% à 11'290,79 points, après un plus haut à 11'342,60 points et un plus bas à 11'251,26 points. Le SLI a abandonné 0,17% à 1746 points, alors que l'indice élargi SPI a gagné 0,09% à 14'492,11 points.

La majorité des valeurs vedettes a terminé dans le rouge, le trio de tête des perdants étant toujours composé de Partners Group (-3,1%), Logitech (-2,8%) et Credit Suisse (-2,3%).

Société Générale, Vontobel et Barclays ont abaissé leur objectif de cours du gestionnaire d'actifs, qui a connu un exercice 2022 difficile. La première recommande désormais le titre à "hold" de "buy".

Au lendemain de décevants résultats au 3e trimestre de Logitech, Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "hold", contre "buy" et raboté l'objectif de cours.

Zurich Insurance (-1,3%) a vu Jefferies et JP Morgan abaisser légèrement leur objectif de cours, prenant en compte les effets de change et les dégâts liés aux catastrophes naturelles.

A l'autre bout du tableau, Straumann (+3,8%), Sonova (+1,3%) et VAT Group (+1,3%) ont fini sur les trois premières marches du podium.

Sur le marché élargi, Wisekey (+1,4%) a encore ralenti la cadence. Le spécialiste de la cybersécurité a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires en hausse, porté par les semi-conducteurs.

Flughafen Zürich (+0,1%) a aussi calmé ses ardeurs. Le gestionnaire du tarmac zurichois a accueilli l'année dernière 22,6 millions de passagers, à comparer aux 10,2 millions enregistrés en 2021, selon des données publiées après la clôture jeudi. Le trafic reste cependant à 72% de son niveau de 2019.

Inficon (+2,8%) devrait avoir enregistré en 2022 un chiffre d'affaires en hausse de 12% à 581 millions de dollars, quand l'excédent d'exploitation aura suivi une courbe comparable pour avoisiner 111 millions, selon des résultats préliminaires.

Landis+Gyr (+0,9%) va livrer 1,4 million de compteurs de réseau électrique Revelo dans l'État américain du Massachusetts.

Stadler (-0,1%) a signé un contrat avec Deutsche Bahn pour installer son système européen de contrôle de train sur jusqu'à 80 véhicules de maintenance et de services de voies. Une option concerne aussi jusqu'à 72 engins supplémentaires.

al/vj