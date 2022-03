Bourse Zurich: le SMI finit sur la barre des 11'900 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Le SMI s'est d'entrée affiché nettement dans le vert et a inscrit un plus haut du jour au-dessus de la barre des 11'900 points, terminant juste sur ce niveau. L'attention des investisseurs, en plus de la guerre en Ukraine et des pourparlers russo-ukrainiens, s'est portée sur la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait annoncer une hausse de son taux directeur pour combattre l'inflation.

A New York, Wall Street progressait en matinée, soutenue par la Chine et l'Ukraine et avant la Fed.

"En plus du pétrole qui baisse, (...) l'assouplissement des Chinois donne pas mal de vigueur au marché", a expliqué Gregori Volokhine, président de Meeschaert Financial Services, évoquant un changement de ton de la Chine. Les autorités chinoises se sont engagées à assurer la stabilité des marchés financiers et à travailler à la résolution de la crise du secteur immobilier chinois.

Les investisseurs attendaient par ailleurs le communiqué de la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, ainsi que la conférence de presse de son président Jerome Powell.

"Il est possible que le communiqué (de la Fed) et la conférence de presse s'avèrent être un non-événement, dans la mesure où le marché a déjà intégré environ 7 hausses de taux d'un quart de point" cette année, a écrit, dans une note, Peter Boockvar, responsable de l'investissement chez Bleakley Advisory Group.

Le SMI a terminé en hausse de 1,87% à 11'900,96 points, avec un plus haut à 11'980,32 points et un plus bas à 11'821,97 points en tout début de séance. Le SLI a gagné 2,80% à 1889,48 points et le SPI 2,16% à 15'131,00 points.

Sur les 30 valeurs vedettes, seules Swisscom (-1,0%), Roche (-0,7%), Vifor (-0,5%) et Novartis (-0,2%) ont fini dans le rouge.

Nestlé (+0,6%) a sauvé l'honneur des poids lourds.

Richemont (+10,1%) précède Swatch (+7,9%) et Straumann (+7,6%) sur le podium du jour.

Bank of America a réduit l'objectif de cours de Richemont et confirmé "buy" et fait de même pour la porteur Swatch, sans autre commentaire. Les valeurs du luxe sont volatiles ces derniers temps, au gré des bonnes ou mauvaises nouvelles en provenance d'Ukraine.

Les bancaires UBS (+6,3%), Julius Bär (+6,1%) et Credit Suisse (+5,8%) ont nettement progressé aussi.

Le directeur général d'UBS Ralph Hamers a déclaré que l'exposition de la banque en Russie est "passablement limitée" et que l'institut s'y concentre sur la réduction des risques, y compris pour les clients.

Vontobel a réduit l'objectif de cours de Credit Suisse et confirmé "hold", réduisant ses estimations pour prendre en compte les effets de la situation géopolitique actuelle.

Sur le marché élargi, Credit Suisse a repris la couverture de Leonteq (+9,8% ou 6,20 francs suisses à 69,50 francs suisses) avec recommandation à "outperform" et un objectif de cours à 90 francs suisses. L'analyste estime que le marché sous-estime le potentiel de croissance et la qualité des résultats du spécialiste des produits structurés.

Le fabricant de substituts osseux Kuros Biosciences (+7,7%) a engrangé des recettes provenant de ses produits deux fois plus élevées en 2021 qu'un an plus tôt. En incluant les revenus de licences, le chiffre d'affaires a atteint 13,8 millions de francs suisses, contre 4,0 millions en 2020.

Von Roll (+2,8%) est parvenu à renverser la vapeur l'année dernière en retrouvant les chiffres noirs après un exercice 2020 plombé par la pandémie de coronavirus. La société soleuroise ne perçoit aucun risque lié au conflit en Ukraine et aux sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux et leurs alliés.

Le groupe APG|SGA (+2,0%) a dégagé un bénéfice net en léger recul l'an dernier, tout en parvenant à améliorer ses marges grâce aux mesures de réduction des coûts mises en place pour contrer les effets de la crise pandémique. Privés de dividende l'année dernière, les actionnaires s'en verront proposer une rétribution de 11,00 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé.

Le groupe valaisan de transport et tourisme BVZ Holding (+0,7%) a vu sa rentabilité se redresser en 2021 et renoue avec sa politique de dividende, proposant 3 francs suisses par action. Si la fréquentation se redresse, il faudra cependant attendre pour retrouver le niveau d'avant la pandémie, a-t-il averti.

La société immobilière Fundamenta (+0,5%) a inscrit des résultats en hausse pour 2021. Son portefeuille immobilier a passé la barre symbolique du milliard, à 1,10 milliard de francs suisses.

rp/al