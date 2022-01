Bourse Zurich: le SMI finit sur une note juste positive sous 12'800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé vendredi. Le SMI, qui avait ouvert dans le rouge et inscrit son plus bas du jour peu avant 10 heures, s'est bien repris par la suite et s'est mis à osciller autour de l'équilibre et de la barre symbolique des 12'800 points sous laquelle il avait fini la veille. Un sursaut final lui a permis de finir juste dans le vert.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée hésitant sur l'attitude à prendre après les chiffres de l'emploi américain en décembre.

A la grande surprise des analystes qui s'attendaient à un boom de l'emploi dans les chiffres, l'économie américaine n'a créé que 199'000 emplois en novembre, loin des 440'000 attendus. Ce ralentissement dans les statistiques des embauches reflète une reprise difficile du marché du travail aux Etats-Unis, soumise aux aléas de la pandémie.

Le taux de chômage toutefois a brillamment reculé, atteignant 3,9%, son plus bas en presque deux ans, selon une autre enquête du ministère qui se base sur les ménages alors que celle sur les emplois se fait auprès des entreprises.

Certains analystes attribuaient cette dichotomie entre les statistiques en partie à l'augmentation du nombre de travailleurs indépendants non encore répertoriés.

En Suisse, le taux de chômage a reculé en 2021 à 3,0% en moyenne annuelle, contre 3,1% en 2020. Il atteignait 3,7% en janvier 2021, avant de refluer mois après mois, pour atteindre 2,6% en décembre dernier. Les chiffres d'affaires du commerce de détail sont eux repartis à la hausse en novembre.

Le SMI a terminé sur un gain marginal de 0,04% à 12'797,94 points, avec un plus haut à 12'821,44 points et un plus bas à 12'715,49 points. Le SLI a cédé 0,03% à 2053,72 points et le SPI 0,09% à 16'286,02 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont progressé et 16 reculé.

Comme la veille, les valeurs financières, notamment bancaires, ont profité des récentes annonces de la Réserve fédérale américaine qui a laissé entrevoir des hausses de taux plus tôt que prévu: UBS (+2,5%) a ainsi fini sur la plus haute marche du podium, devant Swiss Life (+1,9%) et Julius Bär et Zurich Insurance (chacun +1,5%).

Swiss Re (+0,5%) et Credit Suisse (+0,1%) ont aussi gagné du terrain.

Dans le camp du luxe, Swatch (+0,1) a progressé, alors que Richemont (-2,2% deuxième plus gros perdant du jour) a nettement reculé. Oddo a relevé l'objectif de cours de la porteur Swatch et confirmé "underperform", saluant une claire amélioration de la situation du biennois au cours des 12 derniers mois. Les marges devraient profiter à court terme d'une dynamique favorable.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Richemont et confirmé "buy". L'analyste anticipe une croissance du chiffre d'affaires de 16% au 3e trimestre 2021/22. Elle estime en outre que la valorisation de l'action du géant genevois du luxe est attrayante.

Le poids lourd pharmaceutique Roche (+1,4%) a soutenu l'indice. Novartis (+0,2%) est resté plus discret et Nestlé (-1%) a nettement reculé.

UBS a relevé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "neutral". L'analyste table sur une croissance des revenus et du bénéfice en 2022, dans la partie basse du pourcentage à un chiffre. La lente croissance des revenus à moyen terme représentent aux yeux de l'experte le principal point faible de Novartis, lequel ne peut y remédier qu'en étoffant significativement son pipeline de produits.

Alcon (-2,3%) et Sonova (-1,6%) encadrent Richemont sur le "podium" des plus gros perdants du jour

Sika (-0,4%) dévoile ses chiffres d'affaires 2021 mardi prochain. Les analystes tablent sur des ventes de 9,2 milliards de francs suisses. Le groupe a mis un coup d'accélérateur l'an dernier avec pas moins de huit acquisitions, dont celle de MBBC, ex-filiale de BASF, pour 5,5 milliards de francs suisses.

Sur le marché élargi, Basilea (+2,9%) a reçu un nouveau paiement d'étape de son partenaire américain Astellas pour son antifongique Cresemba (isavuconazol). Les ventes aux Etats-Unis ont en effet dépassé le seuil prévu pour le versement d'un paiement d'étape de 15 millions de francs suisses.

Selon des chiffres provisoires, les positions en monnaies étrangères ont porté le résultat de la Banque nationale suisse (BNS +3,6%) pour l'exercice 2021. Très actif sur le marché des changes dans un contexte de crise pandémique, l'institut d'émission s'attend à dégager un bénéfice d'environ 26 milliards de francs suisses, en hausse de 24,4% sur un an.

L'action CPH (-1,0%) a été suspendue un moment durant l'après-midi après que le groupe industriel lucernois a annoncé avoir a été victime d'une cyberattaque dans la nuit de jeudi à vendredi. Le système informatique a été provisoirement mis à l'arrêt, ainsi qu'une partie de la production.

rp/al