Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Après quelques hésitations en début de séance, le SMI a gagné en élan et s'est mis à osciller dans une fourchette étroite un peu sous la barre des 12'100 points jusque dans l'après-midi, avant de gagner en élan et de franchir à nouveau ce niveau, parvenant cette fois à clôturer au-dessus. Le front des nouvelles économiques et d'entreprises est resté calme.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, Nasdaq et S&P 500 poursuivant leur chasse aux records et le Dow Jones restant en léger repli.

Comme la veille, les investisseurs allaient se concentrer sur le deuxième volet de l'audition annuelle de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), devant le Congrès, sur l'état de l'économie.

Devant une commission du Sénat, mardi, le patron de la Fed avait réitéré son message de patience indiquant que la banque centrale attendait encore de voir "de bonnes données" sur l'inflation avant d'assouplir sa politique monétaire. Il faut que le Comité monétaire ait davantage "confiance" dans la trajectoire à la baisse de l'évolution des prix pour réduire les taux, avait-il expliqué.

Le patron de la Fed avait aussi souligné que l'institution était désormais plus vigilante à la dégradation du marché de l'emploi.

Les entreprises suisses sont davantage optimistes. Leur confiance dans la progression des ventes et des commandes a augmenté, selon un rapport du cabinet Dun & Bradstreet. Si les petites et moyennes entreprises affichent une forte augmentation de leur confiance, les grandes entreprises connaissent en revanche une légère baisse d'optimisme.

Le SMI a terminé en hausse de 0,95% à 12'151,19 points, avec un plus haut à 12'153,42 points et un plus bas à 12'042,99 points. Le SLI a gagné 0,72% à 1970,50 points et le SPI 0,85% à 16'168,62 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé, cinq reculé et le bon Schindler a fini stable.

Swisscom (+2,0%), Roche (bon et porteur chacun +1,8%), ainsi qu'UBS et Swiss Life (chacun +1,6%) se partagent le podium du jour.

UBS prévoit de rembourser aux premières échéances possibles deux obligations dites AT1 ("additionnal tier 1") de respectivement 700 millions de dollars australiens (424 millions de francs suisses) et 750 millions de dollars singapouriens (près de 500 millions de francs suisses).

L'autre poids lourd pharmaceutique Novartis (+1,3%) a également soutenu l'indice, alors que le géant de l'alimentaire Nestlé (+0,8%) a fait juste un peu mieux.

Le spécialiste des placements sur les marchés privés Partners Group (+1,2%) publie des données semestrielles jeudi soir après la clôture de la Bourse. Les analystes attendent un total d'actifs sous gestion de 151 milliards de dollars.

Le mastodonte de l'inspection et de la certification SGS (+0,6%) a annoncé l'acquisition, pour un montant non dévoilé, du laboratoire français Institut d'expertise clinique (IEC). Fondée en 1990, la société emploie près de 150 employés en Europe, Asie et Afrique.

Logitech (-3,6%) a terminé lanterne rouge, derrière Alcon (-1,1%) et Givaudan (-0,1%).

L'actuelle présidente du conseil d'administration du groupe valdo-californien, Wendy Becker devrait être confirmée dans son mandat pour une année supplémentaire à l'assemblée générale du 4 septembre. L'administrateur Guy Gecht, candidat alternatif à Mme Becker proposé par le cofondateur du groupe Daniel Borel, renonce lui disputer la place.

Sur le marché élargi, Adecco (+2,5%) a nettement progressé. A compter du 23 septembre, le groupe, poussé hors du SLI par Sandoz en octobre 2023, retrouvera les 30 valeurs constitutives de l'indice. Le titre du spécialiste zurichois du placement de personnel y remplacera l'action au porteur Roche.

Le transformateur de cacao Barry Callebaut (+2,0%) publie son chiffre d'affaires sur neuf mois jeudi et les analystes tablent sur des ventes de 7,3 milliards de francs suisses.

Le pharmacien en ligne Docmorris (-0,9%) dévoile lui son chiffre d'affaires au 1er semestre et les experts attendent un total de 539 millions de francs suisses, dont 507 millions en Allemagne.

Le sous-traitant pharmaceutique Siegfried (+0,4%) a nommé Marcel Imwinkelried comme nouveau directeur général. Il prendra ses fonctions le 1er septembre.

