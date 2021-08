Bourse Zurich: le SMI frôle la barre des 12'500 points juste après l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sur la bonne lancée de la veille mercredi dans les premiers échanges. Après un petit accès de faibless à l'ouverture, le SMI des valeurs vedettes marquait une pointe juste en dessous de la barre symbolique des 12'500 points.

L'attention des investisseurs se focalise désormais sur les Minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), susceptibles de fournir quelque indication sur le calendrier de la réduction des programmes de rachat d'actifs.

Au chapitre macroéconomique, le Japon a de nouveau connu une fort rebond de ses exportations en juillet en rythme annuel (+37%), mais le rythme ralentit alors que le variant Delta commence à peser sur la demande mondiale.

Au Royaume-Uni, L'inflation a ralenti à 2% sur un an en juillet, sous l'effet de prix plus modérés dans l'habillement et les biens de loisirs, après avoir atteint en juin à 2,5% son plus haut niveau depuis août 2018.

A 09h10, le SMI progressait de 0,13% à 12'493,59 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,34% à 2023,43 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,11% à 15'999,29 points.

Alcon décollait de 9,1% après avoir relevé sa feuille de route pour 2021, au terme d'un premier semestre placé sous le signe de la croissance. Les recettes se sont envolées de 75%. Le fabricant de lentilles intraoculaires et de consommables ophtalmiques a retrouvé les chiffres noirs et dépassé les attentes des analystes.

Loin derrière, Straumann (+1,4%) occupait la seconde position, alors que les valeurs technologiques Logitech et AMS (+0,8%) chacune ferraillaient pour la troisième marche du podium provisoire.

Les poids lourds freinaient la progression du marché, Nestlé se délestant de 0,1%, Novartis de 0,2% et le bon Roche de 0,3%.

Au lendemain de la publication de sa performance à mi-parcours, Swiss Life (-0,04%) a vu son objectif de cours relevé substantiellement par Berenberg, qui confirme sa recommandation d'achat du titre.

Sur le marché élargi, le transformateur laitier Emmi (+1,0%) et l'équipementier de laboratoires Tecan (+4,7%) ont dépassé les expectatives au premier semestre et relevé leurs ambitions annuelles, alors que l'apothicaire en ligne Zur Rose (-3,7%) a bouclé la même période sur un déficit supérieur aux projections les plus conservatrices.

fr/buc/jh