Zurich (awp) - La Bourse suisse modérait sa progression vendredi matin, avant un weekend prolongé par le jour férié du lundi de Pentecôte. Le dossier du plafond de la dette aux Etats-Unis retenait toujours l'attention des investisseurs, déjà refroidis par l'entrée en récession de l'Allemagne.

La volatilité sur les marchés devrait augmenter tant qu'un accord sur ce dossier n'est pas trouvé, a souligné l'analyste d'Activtrades Pierre Veyret, cité dans une note.

"Les investisseurs ne sont pas particulièrement préoccupés par les négociations sur le plafond de la dette, parce qu'ils savent qu'il s'agit juste d'un théâtre politique superflu et que le plafond de la dette sera de toute façon relevé", a pour sa part résumé Ipek Ozkardeskaya dans un commentaire. Mais si cela ne devait pas être le cas, "les conséquences seraient catastrophiques", avec une chute des marchés actions de plus de 20% et un risque de récession mondiale, selon l'analyste de Swissquote.

L'Allemagne est, elle, déjà entrée en récession au premier trimestre, une faiblesse temporaire selon le gouvernement mais à contre-courant du reste de l'Europe. Pénalisée par l'inflation élevée et la remontée des taux d'intérêt, le produit intérieur brut (PIB) a baissé de 0,3% entre janvier et mars sur un trimestre, après un recul de 0,5% entre octobre et décembre, en données corrigées des variations de saison et de calendrier.

Dans l'après-midi, les investisseurs surveilleront particulièrement l'indice PCE sur l'inflation en avril aux Etats-Unis, parmi toute une série d'indicateurs macro-économiques attendus outre-Atlantique.

A la Bourse suisse vers 10h48, l'indice vedette SMI progressait de 0,18% à 11'345,25 points, après avoir ouvert en hausse de 0,25%. Le SLI gagnait 0,21% à 1764,33 points et le SPI prenait 0,27% à 14'948,70 points.

La majorité des valeurs vedettes restait dans le vert, emmenées par le trio VAT Group (+2,9%), Logitech (+1,9%) et Kühne+Nagel (+1,6%).

Les trois poids lourds de la cote prenaient des directions opposées, Nestlé (-0,1%) et Novartis (-0,02%) cédant leurs gains, tandis que Roche (+0,7%) soutenait l'indice.

En bas du tableau se trouvait Partners Group (-3,6%), pénalisé par un traitement hors-dividende de 37 francs suisses, suivi par les deux bancaires Credit Suisse (-1,8%) et UBS (-1,5%).

Un tribunal singapourien a ordonné à l'ex-fleuron bancaire helvétique, en voie de rachat forcé par son concurrent UBS, à dédommager le milliardaire et ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili à hauteur de 926 millions de dollars, un montant assorti d'une remise de 79,4 millions.

Le marché élargi n'avait que peu de grain à moudre. La banque cantonale de Lucerne (+0,9%) a annoncé avoir obtenu un montant brut d'environ 490 millions de francs suisses auprès des investisseurs, au terme de l'augmentation de capital lancée début mai. L'établissement cantonal a également confirmé le relèvement de ses objectifs financiers.

Intershop (-0,5%) cédait ses modestes gains matinaux, alors que la société s'apprête à renouveler l'intégralité de sa direction générale. En préambule de la passation de pouvoir annoncée au 1er juillet entre le directeur général de longue date de la société immobilière Cyrill Schneuwly et son successeur désigné Simon Haus, ce sont les trois autres membres du comité exécutif qui ont décidé de rendre leurs tabliers d'ici mi-2024.

