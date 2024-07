Zurich (awp) - La Bourse suisse faisait du surplace dans les échanges précédent la séance mardi, dans la foulée d'une clôture en hausse de Wall Street. Plusieurs résultats de grandes entreprises devraient toutefois animer la journée à Zurich. Outre-Atlantique, la vice-présidente américaine Kamala Harris est désormais quasi certaine d'être désignée candidate dans la course à la présidentielle par le camp démocrate.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin poursuivant la rotation sectorielle entamée hier en faveur non pas d'un 'Trump Trade', mais plutôt d'un 'Harris Trade' (pour Kamala Harris Trade) qui privilégie les secteurs de l'énergie renouvelables, les services aux collectivités, les mega caps (entendre les grandes capitalisations technologiques au détriment des petites et moyennes entreprises) et qui pousse le dollar à la baisse", a souligné John Plassard de Mirabaud Banque.

"Aujourd'hui, c'est la confiance du consommateur en Europe (juillet) qu'il faudra suivre avec attention, tout comme plusieurs statistiques sur l'immobilier aux États-Unis (juillet)", a ajouté l'expert.

A 8h06 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI se dirigeait vers une ouverture stable à 12'296,74 points, après avoir clôturé lundi en hausse de plus de 1%, juste sous les 12'300 points. L'ensemble des valeurs vedettes se colorait de vert, à l'exception de Givaudan.

L'action du spécialiste des arômes et des parfums reculait de 0,7%, malgré une solide copie sur six mois. Il a affiché une croissance organique et un bénéfice - en hausse de plus de 30% - nettement supérieurs au consensus AWP.

A l'inverse, Logitech s'envolait de 7,1% après avoir relevé ses prévisions au sortir des trois premiers mois de son exercice décalé. Par ailleurs, le groupe devra ajouter la proposition de son cofondateur lors de la convocation à son assemblée générale. La justice vaudoise a donné raison lundi à Daniel Borel, très critique à l'encontre de la présidente Wendy Becker, et qui souhaite présenter un autre candidat.

Kühne+Nagel (+1,1%) a peiné au premier semestre, affecté par des effets de change et des coûts de restructuration. Le fret maritime a notamment subi les conséquences du conflit en mer Rouge.

Les trois poids lourds Nestlé, Novartis et le bon Roche grappillaient chacun 0,1%.

Hors SMI, Julius Bär (+1,6%) a finalement trouvé un nouveau directeur général, l'annonçant juste avant la présentation des résultats jeudi. Stefan Bollinger, associé de la banque américaine Goldman Sachs, prendra ses fonctions au plus tard début février 2025. Il aura pour tâche de tourner la page de l'affaire Signa, qui a engendré un amortissement sur crédits de quelque 600 millions de francs suisses pour le gestionnaire de fortune zurichois.

Lindt & Sprüngli (+2,1%), porté par des hausses de prix, a vu ses ventes et son bénéfice s'enrober de janvier à fin juin.

Avolta (+1,1%) a prolongé lundi son contrat avec l'aéroport de Perth, dans l'ouest de l'Australie.

A l'autre bout, Dätwyler (-1,7%) a subi la faible demande de ses marchés finaux, ce qui n'a pas empêché le fabricant de composants élastomères d'améliorer sa marge d'exploitation et son bénéfice net.

