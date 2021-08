Bourse Zurich: le SMI inscrit de nouveaux records historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur sa lancée du début de semaine et terminé dans le vert avec de nouveaux records mercredi. Le SMI a franchi pour la première fois la barre symbolique des 12'400 points en début d'après-midi, avant de reprendre un peu son souffle. Il est reparti de l'avant dans le sillage de l'inflation américaine. De probables prises de bénéfices intervenues sur la fin l'ont empêché de terminer au-dessus de cette barre.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après l'inflation américaine. Le rapport sur l'inflation CPI "n'a pas été aussi mauvais qu'on le craignait, et même meilleur que prévu", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Le marché boursier est un peu rassuré à l'idée que les pressions inflationnistes pourraient ne pas être aussi prononcées au cours des prochains mois", a-t-il poursuivi l'analyste. "Cela va alimenter le narratif selon lequel le +pic d'inflation+ est derrière nous", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en hausse de 0,21% à 12'387,90 points, nouveau plus haut historique en clôture, avec un plus haut du jour et historique à 12'426,15 points et un plus bas à 12'361,49 points en début de séance. Le SLI a grignoté 0,05% à 2004,37 points et le SPI a gagné 0,15% à 15'861,35 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé et 14 reculé.

Kühne+Nagel (+1,5%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi par Holcim (+0,8%) et le bon de jouissance Roche et ABB (chacun +0,7%).

Citigroup a relevé l'objectif de cours du logisticien de Schindellegi, tout en confirmant "sell". L'analyste a pris en compte les dernières tendances en matière de tarifs et de volumes de fret, ainsi que l'acquisition du chinois Apex.

Novartis (+0,6%) a aussi soutenu l'indice, alors que Nestlé (+0,05%) a fini près de l'équilibre.

Aux bancaires, Julius Bär (+0,4%) et UBS (+0,3%) ont terminé en vert et Credit Suisse (-0,4%) en rouge.

Julius Bär a relevé l'objectif de cours d'UBS et confirmé "hold". L'analyste rappelle que le numéro un bancaire helvétique a racheté au premier semestre pour 1,4 milliard de dollars de ses propres actions, et entend en acquérir pour 600 millions supplémentaires au troisième trimestre.

Dans le cadre d'une étude sectorielle, Goldman Sachs a revu à la hausse ses objectifs de cours pour Julius Bär, ainsi que pour EFG (-0,1%) et Vontobel (+2,0%), prenant en compte les dernières tendances du marché et les résultats semestriels.

A la veille de leurs résultats semestriels, Zurich Insurance (+0,5%) et Straumann (-0,1%) ont évolué diversement.

Les analystes du consensus AWP tablent sur une nette amélioration des résultats semestriels de l'assureur, dont le bénéfice avait chuté de 40% à 1,18 milliard de dollars au 1er semestre de l'année dernière.

Pour Straumann, les experts s'attendent à ce que la solide performance du 1er trimestre se soit poursuivie au 2e partiel et le bénéfice net devrait s'inscrire à 226,1 millions de francs suisses, après une perte de 93,7 millions un an plus tôt.

Partners Group (-2,6%) a terminé lanterne rouge, derrière Temenos (-2,3%) et AMS (-2,2%).

Swisscom (-0,2%) a vu son objectif de cours relevé par Barclays, qui préconise néanmoins de se défaire du titre. La banque britannique s'attend à voir la performance opérationnelle entravée notamment par la concurrence accrue du fait de la fusion UPC-Sunrise.

Sur le marché élargi, Swiss Steel (+4,7%) a retrouvé les chiffres noirs au deuxième trimestre, dépassant à tous les niveaux sa performance d'avant-crise. L'évolution des affaires laisse espérer une poursuite de l'embellie, avec un carnet de commandes bien rempli, selon l'entreprise lucernoise.

VZ Holding (+3,7%) a enregistré une forte croissance du volume d'affaires et des recettes au premier semestre, malgré un début d'année encore affecté par les restrictions liées au coronavirus.

Dätwyler (+1,5%) a signé une solide performance sur la première moitié de 2021, marquée par un rebond des ventes et de la rentabilité au-delà du niveau d'avant la crise sanitaire.

Elma (stable) a nettement augmenté sa rentabilité au 1er semestre, conformément à ses précédentes annonces.

Kuros (-1,9%) a enregistré une nette avancée de son chiffre d'affaires et réduit sa perte nette au premier semestre.

rp/al