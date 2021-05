Bourse Zurich: le SMI inverse la tendance

Zurich (awp) - La Bourse suisse inversait la tendance et passait dans le rouge vendredi en fin de matinée. Les données macroéconomiques et surtout l'inflation continuaient à occuper les investisseurs, alors qu'en Suisse ils se penchaient sur les résultats annuels de Richemont.

"Les investisseurs ont aussi digéré les Minutes de la Fed qui ont laissé entrevoir que plusieurs membres voudraient discuter de normalisation monétaire", a expliqué John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Selon les spécialistes d'Activtrades, "les craintes quant à l'inflation continuent de peser sur les investisseurs", mais "paradoxalement les courtiers ont été temporairement réassurés par la série de faibles données macroéconomiques américaines".

Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont bondi de 9,2% sur un mois en avril grâce à la levée de nouvelles restrictions sanitaires et notamment la réouverture des magasins non essentiels. Sous nos latitudes, la production du secteur secondaire a enfin repris l'ascenseur sur les trois premiers mois de 2021, mettant fin à une série de trois partiels consécutifs de contraction.

A 10h48, le Swiss Market Index (SMI) reculait à peine de 0,01% à 11'150,84 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) montait encore de 0,07% à 1809,79 points. Le Swiss Performance Index (SPI) grappillait 0,03% à 14'367,00 points.

Richemont (+4,5%) restait en tête d'indice, tenant toujours à bonne distance ses poursuivants Sonova (+2,2%), Logitech (+0,7%) et AMS (+0,7%).

Le grand rival biennois Swatch (-0,2%) cédait par contre ses gains.

Les plus importantes pertes étaient enregistrées par Julius Bär (-1,5%), ainsi que les assureurs Zurich Insurance (-0,7%) et Swiss Re (-0,7%). Le gendarme de la concurrence italien a lancé une enquête sur des soupçons d'entente illicite dans le domaine de l'assurance automobile. La procédure concerne près de 20 comparateurs de prix et assureurs, dont la filiale de Zurich Insurance dans la péninsule.

Sur le marché élargi, Swiss Steel (+4,6%) progressait nettement. Le groupe accueille un nouvel actionnaire de référence avec Peter Spuhler. Le patron de Stadler Rail a repris un paquet de 10% à Bigpoint.

L'équipementier de hangars logistiques Interroll (+4,4%) s'est fendu d'un avertissement positif sur résultats pour la première moitié de 2021.

Rieter (+2,9%) bénéficiait d'un relèvement d'objectif de cours et de recommandation par UBS.

Valiant (-4,8%) restait au fond de l'indice SPI, compte tenu de son traitement hors dividende de 5,00 francs suisses.

Le prestataire de services en ligne aux voyageurs LM Group (-2,8%) a creusé ses pertes sur les trois premiers mois de l'année. La porteur Compagnie Financière Tradition (-3,3%) reculait sous le coup d'un traitement hors dividende.

al/lk