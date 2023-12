Zurich (awp) - La Bourse suisse semblait bien partie pour clore la semaine sur des gains, le Swiss Market Index (SMI) ayant repassé la marque des 11'000 points après un début de séance timide. Les investisseurs affichaient une bonne humeur teintée de prudence avant la publication des données de l'emploi américain dans l'après-midi.

Ces chiffres du marché de l'emploi pour le mois de novembre représentent un élément important pris en compte par la Réserve fédérale (Fed) américaine dans l'élaboration de sa politique monétaire. La prudence sera de mise avant cela, affirment les analystes de Raiffeisen. "Ces données pourraient donner lieu à des mouvements plus importants, car les marchés ont récemment intégré de fortes baisses de taux de la Fed pour l'année prochaine, alimentées par un ralentissement du marché de l'emploi", selon les spécialistes de l'établissement saint-gallois.

En Allemagne, l'inflation a bien ralenti à 3,2% sur un an en novembre, son plus bas niveau depuis juin 2021, confirmant la probabilité d'une baisse des taux l'an prochain par la Banque centrale européenne (BCE).

A 10h55, le SMI prenait 0,36% à 11'007,38 points, à proximité de son pic journalier de 11'008 points. Le Swiss Leader Index (SLI) s'enrobait de 0,55% à 1740,11 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,04% à 14'385,09 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, seules cinq perdaient du terrain, dont les poids lourds Nestlé (-0,1%) et Novartis (-0,3%). Roche (bon et porteur: +0,9%) était mieux loti.

Straumann, Richemont (+2,1% tous deux) et Swatch (+1,6%) caracolaient en tête, sans information particulière.

Logitech (+1,0%), dont la nouvelle directrice générale (CEO) Hanneke Faber a dévoilé des priorités stratégiques la veille, a vu son objectif de cours raboté par Vontobel, qui a cependant confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy), louant le modèle d'affaires de l'entreprise.

ABB (+0,5%) a vu le sien relevé de plus de 10% par JPMorgan, qui estime que ses perspectives sont plus solides que jamais, même si des questions subsistent quant au profil de croissance, et reste neutre sur le titre.

Après une ouverture dans le rouge, Sandoz (+1,5%) renversait la vapeur. Le nouveau géant rhénan des médicaments génériques et biosimilaires pourra commercialiser aux Etats-Unis une version de substitution du moteur de ventes vieillissant de Roche Avastin (bévacizumab).

Sur le marché élargi, Stadler Rail (-3,6%) prenait un bouillon. JP Morgan a abaissé la recommandation du fabricant de matériel roulant à "underweight", contre "neutral" auparavant. Le géant bancaire américain s'attend à des vents contraires pour le groupe thurgovien, dont les clients risquent de pâtir de l'inflation et de taux d'intérêts élevés.

Landis+Gyr (-0,5%) semblait affecté par une recommandation de vente (reduce) de la part de Kepler Cheuvreux, qui vient d'entamer la couverture du titre. JP Morgan a légèrement relevé l'objectif de cours du fabricant de compteurs électriques.

AMS bondissait de 6,4% après l'octroi d'une recommandation "surpondérer" par la Banque cantonale de Zurich.

StarragTornos, industriel né de la fusion entre le prévôtois Tornos et le saint-gallois Starrag, progressait de 0,4% pour son premier jour de négoce sous sa nouvelle forme.

fr/buc/jh