Bourse Zurich: le SMI maintient de peu ses gains à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après un début de séance dans le vert, la Bourse suisse parvenait encore, de peu, à maintenir ses gains jeudi à l'approche de la mi-journée. Toujours plus hésitants au fil de la matinée, les investisseurs n'en restent pas moins sous tension, le doute commençant à s'instiller dans leur esprit à une semaine des premières publications de résultats d'entreprises au 3e trimestre.

Le début de semaine avait été pourtant propice aux actions, qui avaient rebondi vivement mardi après des indicateurs nourrissant l'espoir d'un repositionnement plus accommodant des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed). Un espoir douché mercredi par des créations solides d'emplois en septembre dans le secteur privé et une activité dans les services de bonne tenue aux Etats-Unis, qui soulignent la résilience de la première économie mondiale, ce qui a tendance à conforter la Fed dans le durcissement en cours de sa politique monétaire.

La Réserve fédérale américaine a prévenu que les effets de ses mesures de lutte contre l'inflation prendront du temps et que les taux devraient continuer à monter dans les prochains mois. Les investisseurs s'interrogent toujours sur le ralentissement économique et la trajectoire des hausses de taux à venir. Leurs yeux vont se tourner vendredi vers le rapport mensuel de l'emploi américain avec une attention particulière portée à l'évolution des salaires.

La saison des résultats des entreprises devrait marquer la poursuite de la baisse des attentes des analystes pour le reste de l'année. Lorsque le consensus et les entreprises auront finalement réagi, cela pourrait marquer un tournant sur les marchés et un rebond probant pourrait enfin se matérialiser, anticipe John Plassard, de Mirabaud Banque.

Après avoir entamé la journée sur une progression de 0,27%, le SMI étoffait légèrement ses gains dans les premiers échanges, avant de fléchir sérieusement et dans la foulée effectuer un premier, mais bref, passage dans le rouge. Ayant ensuite évolué de manière latéral, l'indice phare notait vers 11h05 à 10'478,64 points, soit une infime hausse de 0,01%. Le SLI prenait pour sa part à peine 0,03% à 1587,94 points et l'indicateur élargi SPI 0,34% à 13'435,23 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index (SLI), douze perdaient du terrain, dont les poids lourds Roche (-0,06%) et Novartis (-0,5%), les dix-huit autres en gagnant. Côté perdants, la lanterne rouge revenait à Swiss Re (-3,2%), derrière UBS (-2,7%), Swatch Group (-1,4%) et Julius Bär (-1,1%). A l'exception de Credit Suisse (+1,3%) et Partners Group (+1,3%), les valeurs financières pesaient.

JPMorgan a relevé la recommandation du titre du numéro deux bancaire helvétique à "neutral", contre "underweight" précédemment. En toute logique, l'objectif de cours a été abaissé à 6 francs suisses, contre 6,80 francs suisses. Credit Suisse affiche plus de 700 milliards de dollars d'actifs dans la gestion de fortune et l'entité helvétique Credit Suisse (Suisse) pèse à elle seule 15 milliards, soit 140% de la capitalisation boursière actuelle du groupe. La direction a assuré examiner toute initiative qui éviterait une dilution par augmentation de capital.

A court terme, les récentes nouvelles négatives pourraient affecter le cours du titre, une situation qui n'est cependant pas appelée à durer. La présentation de la nouvelle stratégie et de la restructuration du groupe devrait permettre de clarifier les choses.

En haut de tableau, Straumann (2,9%) s'échappait, devant la toujours volatile ams-Osram (2,1%) et Lonza (+1,5%). Givaudan (+1,2%), première entreprise du SMI à présenter la semaine prochaine sa performance au 3e trimestre, bénéficiait d'un changement de recommandation de la part de Kepler Cheuvreux, lequel recommande désormais le titre du numéro un mondial des arômes et parfums à l'achat, même si l'objectif de cours est réduit de 3750 à 3600 francs suisses.

Holcim (-0,5%) s'est emparé de la société britannique Wiltshire Heavy Building Materials, présentée comme un acteur important du traitement de déchets de construction et de démolition ainsi que de leur recyclage.

Du côté du marché élargi, Wisekey décollait de 21,3%. Le spécialiste de la cybersécurité a dévoilé des résultats préliminaires non audités en forte hausse sur les neuf premiers mois de l'année. Le biochimiste Evolva (+5,2%) a vu son chiffre d'affaires plus que tripler au troisième trimestre 2022, tandis que sur neuf mois, les ventes ont progressé de plus de 50%.

Comet gagnait 0,5%, le spécialiste fribourgeois des rayons X et radiofréquences ayant obtenu de la part d'une cour américaine une interdiction promulguée à l'encontre de XP Power d'utiliser toute information liée au secret commercial protégé de l'entreprise.

vj/rq/fr