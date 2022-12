Bourse Zurich: le SMI marque le pas

Zurich (awp) - La Bourse suisse hésitait toujours sur la direction à prendre mercredi à l'approche de la mi-journée, après avoir clôturé la veille dans le vert. Les investisseurs encore aux manettes à quelques jours de la fin de l'année semblaient miser sur la prudence. En outre, la fin de la politique "zéro Covid" en Chine ne semblait plus porter les marchés comme cela avait été le cas mardi en Europe.

La Bourse de New York a terminé divisée mardi, le Nasdaq étant plombé par les valeurs technologiques.

Les mesures d'assouplissement liées au Covid-19 annoncées par la Chine mardi pourraient avoir un impact négatif pour l'inflation globale, relève l'analyste Ipek Ozkardeskaya. "Cela explique le manque d'enthousiasme des Bourses américaines par rapport aux nouvelles de réouverture de la Chine", estime l'experte.

La hausse de la demande dans l'Empire du Milieu soutiendra sûrement le renchérissement des prix, ce qui obligera les banques centrales à augmenter encore leur taux directeur, avance Mme Ozkardeskaya.

La Chine mettra fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, un des derniers vestiges de sa stricte politique sanitaire du "zéro Covid" qui isolait le pays depuis près de trois ans.

La Russie pour sa part interdira à partir du 1er février la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe, fixé début décembre à 60 dollars par baril par l'UE, le G7 et l'Australie. Les prix du pétrole réagissaient pour le moment peu aux annonces.

A 11h05, le SMI cédait 0,05% à 10'833,53 points après avoir ouvert dans le rouge, réalisé après une petite incursion dans le vert et de reperdre ses faibles gains. Le SLI grappillait 0,03% à 1654,6 points, le SPI reculait de 0,03% à 13'853,55 points. Parmi les 30 valeurs clés, 14 prenaient de la hauteur, Logitech et Julius Bär étaient stables et 14 se contractaient.

Richemont (+1%), Kühne+Nagel (+0,7%) et SGS (+0,7%) occupaient le podium des gagnants. Le géant du luxe genevois et Swatch (+0,3%) semblaient profiter des annonces d'ouverture en Chine, un marché clé pour le secteur.

Le groupe de logistique schwytzois a été choisi pour gérer le nouveau centre de logistique du fabricant japonais de composants pour bicyclettes Shimano à Tessenderlo, en Belgique. Les opérations démarreront en 2023 et doivent déboucher sur la création d'une cinquantaine de places de travail.

Du côté des poids lourds, Nestlé (+0,1%) était le seul à progresser tandis que les valeurs pharmaceutiques Novartis (-0,3%) et Roche (-0,4%) accéléraient leurs pertes.

ABB (-0,1%) a finalisé la cession de sa participation restante dans Hitachi Energy. Avec cette cession, le géant zurichois a confirmé encaisser des entrées nettes d'argent de 1,43 milliard de dollars.

La volatile AMS-Osram (-1,2%) avait pour sa part ravi la lanterne rouge à Credit Suisse (-0,7%)

Au niveau du marché élargi, Pierer Mobility (+7,7%) avait la faveur des investisseurs au lendemain de la révision à la hausse de son objectif de ventes pour l'exercice en cours.

lk/al