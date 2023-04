Bourse Zurich: le SMI modère son allure, dans l'attente de l'inflation US

Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait dans le vert mardi, mais avait nettement ralenti sa cadence, dans l'attente de l'indice des prix à la consommation (CPI) en mars aux Etats-Unis mais aussi des minutes de la réunion monétaire de la Fed. L'absorption de Credit Suisse par UBS continuait d'occuper le devant de la scène avec la session extraordinaire du Parlement, au cours de laquelle l'opération de sauvetage de la banque aux deux voiles sera évoquée.

Outre-Atlantique, "les investisseurs sont revenus de Pâques en tenant compte des risques croissants que la Réserve fédérale poursuive une hausse des taux d'intérêt après les données sur l'emploi de vendredi qui ont mis en évidence un marché du travail encore solide", a souligné Arthur Jurus d'Oddo BHF. "Les données ont montré une augmentation de 236'000 emplois le mois dernier et une baisse du taux de chômage à 3,5%. Une hausse du taux FED de 25 points de base est dorénavant attendue en mai."

A l'approche de la publication des résultats du premier trimestre, John Plassard de Mirabaud Banque note que cette période est souvent considérée comme un "relais de croissance" pour les marchés boursiers. Mais les trois premiers mois de 2023 pourraient "déroger à la règle, les signes avant-coureurs de la récession aux Etats-Unis devenant de plus en plus évidents". Les analystes prévoient une baisse de la croissance des bénéfices de 6,8% et une hausse des revenus de 1,8% aux Etats-Unis, selon lui.

Vers 10h45, l'indice SMI grignotait 0,07% à 11'238,31 points, le SLI 0,36% à 1762,84 points et le SPI 0,11 % à 14'663,94 points. Sur les 30 principales valeurs, 20 étaient parées de vert et dix de rouge.

Sika (+2,6%), VAT (+2,4%) et Geberit (+2,1%) occupaient le podium. Pour le chimiste du bâtiment, Barclays a abaissé l'objectif de cours de Sika de 10 francs suisses mais maintenu sa recommandation à "overweight", tablant sur une croissance organique de 1% au 1er trimestre.

Oddo BHF a entamé la couverture à "outperform" pour l'équipementier de pompes à vide VAT avec un objectif de cours à 400 francs suisses.

Les bancaires UBS (+1,6%) et Credit Suisse (+1,4%) étaient bien placées.

Dans une lettre, l'association de conseil aux actionnaires Actares a fait savoir qu'elle "apprécierait beaucoup que Swiss Re (+0,7%)", qui tient mercredi son assemblée générale, "revienne aux rémunérations raisonnables versées par le passé".

Straumann (-0,7%) était visiblement pénalisé par son traitement hors dividende de 0,80 franc.

Temenos était avant-dernier (-0,8%), en dépit d'un commentaire plutôt élogieux de Research Partners, qui relève son objectif de cours à 100 francs suisses (contre 85 francs suisses) et confirme à buy.

Les poids lourds Nestlé et Roche étaient à la peine, le premier écopant de la lanterne rouge (-0,8%) et le second se délestant de 0,7%. Novartis perdait 0,5%.

Sur le marché élargi, la société immobilière Peach Property (+2,6%) a modifié les conditions de son emprunt convertible, qui doit désormais permettre de lever au maximum 65 millions de francs suisses.

Chez Softwareone (+1,7%), Daniel von Stockar ne sollicitera pas de nouveau mandat présidentiel. Adam Warby, actuel administrateur du groupe, est désigné pour lui succéder.

ck/al