Bourse Zurich: le SMI n'a pas le moral avant les fêtes de Noël

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en forte baisse lundi matin, à quelques jours de fêtes de Noël assombries par la propagation du variant Omicron en Europe et de nouvelles restrictions sanitaires. Quelques nouvelles d'entreprises, notamment Novartis avec un échec d'études cliniques, venaient combler une actualité au ralenti en fin d'année.

La Bourse de New York a terminé dans le rouge vendredi soir, après une semaine mouvementée centrée autour des décisions des banques centrales et de la propagation du variant Omicron.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la clôture des marchés américains, après une semaine (...) marquée par la réunion de nombreuses banques centrales qui ont décidé de faire plus face à la persistance de l'inflation", a estimé John Plassard. Selon l'analyste de Mirabaud Banque, les investisseurs voient par ailleurs "d'un mauvais oeil le fait que le sénateur démocrate américain Joe Manchin ait rejeté le paquet de taxes et de dépenses de près de 2000 milliards de dollars".

A 09h04, l'indice vedette SMI évoluait en nette baisse de 1,38% à 12'536,15 points, après avoir clôturé vendredi soir en repli de 0,59%. Le SLI abandonnait 1,55% à 1997,65 points et le SPI reculait de 1,23% à 15'985,26 points.

La quasi-totalité des "blue chips" affichait d'importants replis, hormis Vifor (+1,5%) et Swisscom (+0,2%). Le laboratoire st-gallois et son partenaire American Regent ont trouvé un accord avec les fabricants de produits pharmaceutiques génériques Mylan Laboratories et Sandoz aux Etats-Unis.

Les plus fortes baisses étaient enregistrées par Sonova (-2,7%), Partners Group (-2,7%) et Swiss Re (-2,5%).

AMS Osram (-1,9%) ne parvenait pas à s'extirper de l'ambiance morose. Le groupe autrichien a annoncé la cession de ses activités de luminaire horticole pour 272 millions de dollars.

Parmi les poids lourds de la cote, Novartis (-1,5%) a divulgué une déconvenue. Le géant pharmaceutique a subi un échec en étude clinique de phase 3 pour l'anticorps ligelizumab dans l'indication contre l'urticaire chronique spontané.

Les deux autres grandes capitalisations Roche (-1,2%) et Nestlé (-0,9%) reculaient également.

Le marché élargi était plongé dans le même accès de pessimisme. Landis+Gyr (-1,4%) suivait la tendance générale. Le fabricant de compteurs électriques va céder sa participation de 16,8% dans la coentreprise australienne Intellihub Operations pour 203,4 millions de francs suisses.

Galenica (-0,4%) a cédé le bâtiment de son siège principal de Berne à un fonds immobilier de Credit Suisse Asset Management pour près de 40 millions de francs suisses.

