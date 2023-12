Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé mardi. Après avoir inscrit un plus haut du jour un peu sous les 11'200 points durant la première heure de transactions, le SMI s'est mis à hésiter sur la direction à prendre et il a oscillé autour de l'équilibre durant l'après-midi, avant d'opter définitivement pour le rouge.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs ont bien réagi à la publication de chiffres meilleurs qu'attendu par les analystes sur les nouvelles constructions de logements aux Etats-Unis.

En Suisse, le commerce extérieur n'échappe pas au ralentissement mondial. Les exportations se sont stabilisées en termes désaisonnalisés, tandis que les importations ont progressé en novembre sur un mois. Les envois vers l'Amérique du Nord et l'Asie ont fléchi. L'excédent commercial de 2,01 milliards de francs suisses est le plus faible des 12 derniers mois.

Le SMI a terminé en repli de 0,08% à 11'146,43 points, avec un plus bas à 11'136,95 et un plus haut à 11'189,06 points. Le SLI a grignoté 0,04% à 1783,11 points et le SPI a cédé 0,15% à 14'578,66 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont reculé, 13 avancé, alors que Swiss Life, VAT Group et Zurich Insurance ont fini à l'équilibre.

UBS (+3,4% à 26,20 francs suisses) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Lonza (+2,4%) et Partners Group (+1,7%).

La société d'investissement suédoise Cevian Capital a annoncé avoir investi 1,2 milliard d'euros pour s'emparer d'une participation de 1,3% d'UBS Group. Son co-fondateur Lars Förberg estime que l'établissement zurichois "renforcé par l'acquisition" de Credit Suisse est "le plus grand gestionnaire de fortune mondial avec des positions de marché et une force financière uniques". D'après lui, l'action UBS peut valoir 50 francs suisses, soit environ le double du cours actuel.

Par ailleurs, le gendarme des marchés financiers, la Finma a dénoncé les "scandales à répétition" et les "erreurs" de gestion de Credit Suisse qui lui ont fait perdre la confiance des clients et conduit à son effondrement en mars dernier et à sa reprise en urgence par UBS. Le régulateur, qui estime n'avoir rien à se reprocher dans la gestion de la crise, réclame de meilleurs outils de coercition et notamment la possibilité de prononcer des amendes.

Le groupe électrotechnique ABB (+0,3%) a étendu son partenariat avec le constructeur automobile suédois Volvo Cars, auquel il s'apprête à livrer de nouveaux modules robotiques censés améliorer son efficience énergétique pour la production de la prochaine génération de véhicules électriques.

Le chimiste de la construction Sika (+1,2%) a mis en service une nouvelle unité de production d'additifs pour béton à Kirchberg, dans le canton de Berne. Le montant de l'investissement dans "l'extension des capacités de fabrication sur son marché national" n'a pas été dévoilé.

SIG Group (-5,7%) a terminé lanterne rouge, derrière Sandoz (-1,6%) et Nestlé (-1,5%).

Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de l'action du géant veveysan et confirmé "buy". Les consommateurs les moins aisés aux Etats-Unis se serrent la ceinture, a relevé l'analyste qui évoque aussi la force du franc face à l'euro ou au dollars.

Novartis (-0,8%) et Roche (bon -0,5%, porteur -0,6%) ont pesé sur l'indice.

Richemont (-0,6%) et Swatch (-0,5%) ont également perdu du terrain. Le genevois a souffert de l'effondrement de ses plans de pour son désengagement de Yoox Net-à-Porter. Tout comme son concurrent biennois, il n'a pas profité de la nouvelle progression des exportations horlogères en novembre, en hausse de 3,1% à 2,5 milliards de francs suisses.

L'opérateur de télécoms Swisscom (-0,8%) a nommé Myriam Käser, actuellement chez Skyguide, membre de la direction du groupe en charge de la communication au 1er juin 2024. Elle succèdera à Stefan Nünlist qui quittera ses fonctions fin mai.

Sur le marché élargi, Le boulanger industriel Aryzta (+0,9%) prévoit de construire une nouvelle boulangerie à Perth en Australie. Environ 40 millions d'euros devraient être investis dans ce projet.

Le spécialiste de la tuyauterie Georg Fischer (+0,6%) proposera à l'assemblée générale du 17 avril prochain la candidature d'Annika Paasikivi, ancienne présidente d'Uponor, au sein de son conseil d'administration.

Le spécialiste des produits dérivés Leonteq (+0,2%) a racheté au groupe Börse Stuttgart une participation de 10% dans l'opérateur de la Bourse bernoise BX Swiss, pour au moins 10 millions de franc.

Montana Aerospace (+0,6%) veut continuer de s'étendre dans le secteur de l'énergie. Asta Group, sa filiale autrichienne fabricant des composants en cuivres pour les générateurs et transformateurs, a débuté la construction de son sixième site de production.

vj/rp