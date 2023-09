Zurich (awp) - La Bourse suisse se dirigeait jeudi vers une ouverture en terrain légèrement négatif, après avoir clôturé dans le rouge mercredi, à l'image des autres places financières européennes. L'augmentation des prix du pétrole continuait de peser sur l'humeur des investisseurs. En Suisse, le taux de chômage a de nouveau atteint 2%.

Les exportations de la Chine, historiquement un levier de croissance clé pour l'Empire du Milieu, se sont de nouveau contractées en août pour le quatrième mois consécutif, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

De l'autre côté de l'Atlantique, les solides données de l'indice ISM des services aux Etats-Unis "a alimenté les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) pourrait opter pour une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année et conserver les taux à des niveaux restrictifs plus longtemps", a souligné Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote, dans un commentaire. "La résilience de l'économie américaine continue de surprendre et la récession n'est nulle part". Mais la hausse des prix du pétrole pourrait toutefois peser sur les prévisions.

D'autant que le Livre Beige de la Fed a montré que la croissance économique des Etats-Unis et du marché de l'emploi a ralenti en juillet et en août, et que de nombreuses entreprises s'attendent à ce que les hausses de salaires ralentissent dans une échéance proche.

Au chapitre de l'or noir, le Brent de la mer du Nord s'échangeait en début de matinée à 90,13 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain à 87,04 dollars.

En Suisse, le taux de chômage est resté très bas en août, malgré une hausse de 0,1 point constatée en rythme mensuel. La proportion de sans-emploi a atteint 2,0%, alors que les économistes interrogés par AWP s'attendaient à un statu quo à 1,9%.

Vers 08h15, le préSMI compilé par Julius Bär égarait 0,09% à 10'914,48 points, sur un front rouge uni, à l'exception de Nestlé (+0,1%).

Le groupe veveysan a annoncé avoir signé un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le brésilien Grupo CRM, spécialisé dans le chocolat. La transaction, dont le prix n'a pas été divulgué, devrait se conclure en 2024.

En France, une grève "illimitée" affecte l'usine de sa filiale Nestlé Waters de Vittel, dans les Vosges, où l'intersyndicale a quitté la table des discussions autour du plan social prévoyant la suppression de 171 postes.

Les autres poids lourds Roche et Novartis se délestaient de 0,1%.

Les autres titres phares reculaient de 0,1% à 0,2%, comme ABB, lanterne rouge.

Hors SMI, DKSH (+0,4%) a conclu un accord de distribution avec la fabricant de produits phytosanitaires Syngenta en Thaïlande. Le facilitateur de distribution zurichois fournira des services pour les ventes, la logistique et le marketing notamment.

ck/fr