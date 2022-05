Bourse Zurich: le SMI ouvre dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine de manière toute aussi négative qu'elle a terminé vendredi. Le renforcement des mesures de confinement en Chine pour lutter contre le Covid-19 et la guerre en Ukraine, avec de nouvelles sanctions internationales contre le pétrole russe, ne devraient pas rassurer les investisseurs.

La Bourse de New York a elle aussi terminé la semaine en baisse vendredi, parvenant néanmoins à limiter ses pertes grâce à un rebond technique, même si les investisseurs restent moroses.

En Chine, l'évolution de la pandémie de coronavirus ne s'améliore pas. Après le confinement des habitants de Shanghai, des millions de Pékinois travaillent à domicile lundi à la suite d'un nouveau tour de vis des mesures anti-Covid, donnant à la capitale chinoise de 22 millions d'habitants des allures de ville fantôme. L'Empire du milieu est confronté depuis deux mois à sa pire vague épidémique depuis la flambée initiale du début 2020.

Face à ces mesures, les Bourses asiatiques évoluaient dans le rouge. Pour Jeffrey Halley d'Oanda, "les craintes sur l'étendue du ralentissement (économique) de la Chine s'accroissent".

La réunion le weekend dernier des pays du G7 "devrait aussi assombrir le moral" des investisseurs, a poursuivi l'analyste. Le G7 s'est en effet engagé dimanche à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe, dans le contexte de la guerre en Ukraine. "Les mots employés sont assez vagues pour avoir peu d'impact sur les prix du pétrole aujourd'hui", plutôt touchés par les craintes d'un ralentissement de l'économie chinoise.

Dans ce contexte, "les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin, reflétant l'incertitude des investisseurs concernant les futures décisions des banques centrales et l'évolution de la croissance mondiale face à la hausse de l'inflation", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque.

A la Bourse suisse vers 09h09, le SMI reculait de 0,40% à 11'681,50 points, après avoir fini vendredi en baisse de 1,24%. Le SLI abandonnait 0,60% à 1799,64 points, alors que l'indice élargi SPI perdait 0,40% à 15'014,51 points.

En l'absence de nouvelles d'entreprises, la quasi-totalité des valeurs vedettes s'orientait en baisse lors d'une séance marquée par les versements ex-dividende (Credit Suisse, Holcim, Lonza, Software One, Varia US, Stadler et la BCV).

Du Coup, Holcim (-4,5%, hors dividende de 2,20 francs suisses) affichait la plus forte baisse, devant Logitech (-2,4%) et AMS-Osram (-1,7%).

Credit Suisse (-1,6%, hors dividende de 10 centimes) reculait aussi, ainsi que Julius Bär (-1,2%). UBS (+0,6%) figurait par contre dans le petit tableau des gagnants.

La banque aux deux voiles se trouve dans le collimateur de la justice française. La Parquet national financier (PNF), chargé de lutter contre la délinquance économique et notamment l'évasion fiscale, enquête sur l'établissement zurichois, a indiqué vendredi le journal Finanz und Wirtschaft.

Adecco (-1,1%) était pénalisé par un abaissement d'objectif de cours par Deutsche Bank qui a toutefois confirmé sa recommandation à "hold".

Hormis Nestlé (+0,03%), les deux autres poids lourds Novartis (-0,7%) et Roche (-0,3%) cédaient leurs gains. Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours du géant de l'alimentaire et confirmé la recommandation à l'achat.

Sur le marché élargi, la BCV (-5,2%), Software One (-4,5%), Stadler (-3,1%) et Varia US (-1,2%) reculaient nettement en raison de traitements hors-dividende respectifs de 3,70 francs suisses, 33 centimes, 90 centimes et 1,70 franc.

al/ol