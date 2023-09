Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi en terrain négatif, après une clôture en nette baisse de Wall Street mercredi, sous le coup des annonces de la Fed, qui compte bien continuer de lutter contre l'inflation américaine. Ce matin, c'est au tour de la Banque nationale suisse (BNS) de rendre sa décision de politique monétaire.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, a souligné Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Le patron de la Fed, Jerome Powell a expliqué se rapprocher de leur objectif et que l'institut devait "avancer prudemment" sur la dernière ligne droite. Les graphiques, les fameux dot plot, montrent qu'il y aura encore une hausse des taux avant la fin de l'année.

En Suisse, la plupart des économistes s'attendent à ce que l'institut d'émission helvétique augmente son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 2,0%. Il s'agirait du sixième resserrement monétaire depuis juin 2022. L'inflation semble maîtrisée, étant retombée sous la barre des 2%, soit l'objectif de la BNS. Mais elle pourrait à nouveau grimper, entraînée par la hausse des loyers.

La gardienne du franc ne sera pas la seule à se faire entendre ce jeudi. La Banque d'Angleterre, la Banque de Norvège, la Banque centrale suédoise mais aussi leurs homologues turque et d'Afrique du Sud doivent rendre leur décision de politique monétaire dans la journée.

Vers 09h06, le SMI perdait 0,29% à 11'119,01 points, le SLI 0,45% à 1740,85 points et le SPI 0,34% à 14'596,52 points. Sur les trente principales valeurs, seule Lonza progressait.

Le sous-traitant bâlois de l'industrie pharmaceutique (+0,9%), qui vient d'annoncer le départ de son patron pour la fin du mois, confirme un nouvelle fois sa prévision pour l'exercice en cours, après avoir raboté ses objectifs suite à une performance à mi-parcours jugée décevante. Lonza souligne que la prévision sera confirmée le 17 octobre prochain dans le cadre d'une présentation réservée aux investisseurs.

Parmi les poids lourds Nestlé égarait 0,02%, Novartis 0,1% et le bon Roche 0,2%. Les assureurs Swiss Life et Zurich perdaient respectivement 0,5% et 0,6%. Le réassureur Swiss Re reculait aussi de 0,6%.

Richemont (-0,6%) a vu JPMorgan raboter légèrement son objectif de cours à 180 francs suisses, contre 185 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "overweight". Le propriétaire de Cartier semble néanmoins mieux positionné que certains concurrents pour faire face à la normalisation de la consommation et le recul du titre depuis juillet semble ainsi exagéré. Swatch Group perdait 0,4%.

Adecco chutait le plus lourdement (-1,8%).

Sur le marché élargi, Ypsomed (-0,5%) va investir 15 millions de francs suisses dans la construction d'un centre de conférence à Soleure, qui sera mis à disposition du public.

SHL Telemedecine (non négocié) a subi un recul marqué de ses recettes lors des six premiers mois de 2023, creusant ses pertes opérationnelle et nette.

Xlife Sciences (non négocié) a enregistré sur les six premiers mois de l'année des recettes de près de 348'000 francs suisses, en léger recul sur douze mois. Les réserves de liquidités ont aussi reculé.

ck/jh