Zurich (awp) - Après sa déroute de la veille, la Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine du bon pied, dans le sillage de la clôture en progrès de Wall Street jeudi. Alors que la saison des résultats d'entreprises se poursuit, les investisseurs se concentreront ce vendredi sur les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en janvier.

Jeudi à Wall Street, les principaux indices américains ont achevé la séance en hausse, se reprenant de la déroute consécutive à la réunion de la Réserve fédérale américaine qui s'est achevée mercredi. "La séance a été alimentée par des statistiques économiques 'goldilocks' avec d'un côté une amélioration des PMI manufacturier ISM aux États-Unis et d'un autre une progression du nombre de personnes demandant des allocations de chômage aux États-Unis qui a augmenté pour la deuxième semaine consécutive. Donc une détérioration de l'emploi, mais une amélioration du tissu économique", observe John Plassard, de Mirabaud Banque.

A la Bourse suisse, après avoir démarré sur un gain de 0,65%, le SMI se maintenait dans le vert dans les premiers échanges, notant vers 09h10 à 11'272,01 points, soit une progression de 0,52%. Le SLI s'étoffait lui de 0,66% à 1809,05 points et l'indicateur élargi SPI de 0,56% à 14'731,88 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules deux, à savoir le poids lourd Novartis (-0,8%) et Kühne + Nagel (-1,6%), perdaient du terrain et 27 en gagnaient, alors que Straumann faisait du surplace. Les deux autres plus grosses capitalisations de la cote, le bon Roche et la nominative Nestlé soutenaient en revanche les indices, avec des gains respectifs de 0,7 et 0,9%.

Research Partners a entamé la couverture de Kühne + Nagel en recommandant à la vente le titre du géant schwytzois de la logistique et des transports et fixant un objectif de cours à 219 francs suisses. Novartis participe à hauteur de 4 millions de francs suisses aux indemnisations des victimes de tests de médicaments effectués dans une clinique psychiatrique en Thurgovie. Jusqu'à 500 personnes pourraient y avoir droit, pour un coût de 12,5 millions. Le canton de Thurgovie a signé un accord avec le géant pharma bâlois pour une participation aux coûts de ces contributions de solidarité.

En haut de tableau, Lonza décollait de 3%. Deutsche Bank a revu à la hausse l'objectif de cours du titre du sous-traitant pharma bâlois de 366 à 516 francs suisses, la recommandation passant elle de "hold" à "buy". Julius Bär (+2,4%) était aussi à la fête, au lendemain de l'annonce du départ de son patron Philipp Rickenbacher, dans le contexte des pertes sur crédit essuyées par le gestionnaire de fortune zurichois suite à la déconfiture de l'empire immobilier du promoteur autrichien René Benko.

Logitech (+1,5%) venait compléter le podium provisoire.

Sur le marché élargi, Lem (-7,1%) buvait la tasse. Le fabricant de composants électroniques a réalisé un chiffre d'affaires de 316,6 millions de francs suisses sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2023/2024. Le groupe genevois se montre toutefois prudent pour la suite de l'exercice et abaisse ses prévisions.

Medacta restait stable. Le fabricant d'implants orthopédiques et vertébraux a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 510,8 millions d'euros (476,3 millions de francs suisses), à la faveur d'une croissance de 16,8%, ou 19,5% hors effets de change. La firme tessinoise souligne dans un compte-rendu provisoire vendredi avoir créé 193 nouveaux postes, dans les domaines de la vente notamment, faisant bondir ses effectifs à plus de 1700 employés.

Also (+1,4%) a annoncé la conclusion d'un accord en vue du rachat de la société italienne Datamatic.

