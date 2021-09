Bourse Zurich: le SMI ouvre en net repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi dans le rouge vif, après la clôture en ordre dispersé de Wall Street la veille. A un jour de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs sont saisis de doutes quant au soutien apporté à l'économie par l'institut d'émission.

Il y a à peine une semaine, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait estimé que l'enjeu ne portait plus sur un soutien massif, mais qu'il allait porter sur un soutien concentré, ciblé sur les secteurs qui avaient été durement touchés, relève dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

A New York, les principaux indices américains ont clôturé la séance de mardi de manière dispersée, après un long week-end de trois jours, le S&P 500 et le Dow Jones fléchissant, alors que le Nasdaq a inscrit un nouveau record.

Après avoir débuté la séance en repli de 0,76%, l'indice SMI accentuait son repli, lâchant peu avant 09h10 1,14% à 12'203,91 points. Le SLI ne faisait guère mieux, abandonnant 1,10% à 1992,03 points. L'indicateur élargi SPI reculait quant à lui de 1,09% à 15'747,79 points.

Sur le SLI, le débandade était générale, les 30 valeurs constituant l'indicateur perdant du terrain. Les trois poids lourds de la cote, Nestlé (-1,4%), Roche (-1,4%) et Novartis (-1,3%) n'étaient pas au mieux.

En bas de tableau, Partners Group (-2,6) héritait de la lanterne rouge, quand bien même la banque Vontobel a relevé son objectif de cours de 1630 à 1800 francs suisses, tout en continuant de recommander le titre du gestionnaire d'actifs zougois à l'achat. Logitech (-1,8%) et Sonova (-1,7%) étaient aussi à la peine.

Swatch Group (-0,3%) se présentait comme la valeur la plus solide, devant Julius Bär (-0,3% aussi) et Alcon (-0,4%). De manière générale, les financières affichaient aussi une certaine résistance, à l'image de de Zurich Insurance (-0,7%), UBS (-0,8%) et Swiss Life (-0,8%).

Credit Suisse se repliait de 0,9%. Le numéro deux bancaire helvétique a annoncé la nomination de Christine Graeff et de Rafael Lopez Lorenzo comme membres de la direction de la banque, respectivement à partir du 1er février 2022 et du 1er octobre 2021.

Mme Graeff dirigera les ressources humaines du groupe bancaire pour succéder à Antoinette Poschung, qui part à la retraite à la fin de janvier 2022. M. Lopez Lorenzo pour sa part prend les rênes du département de la conformité après avoir dirigé l'audit interne de la banque aux deux voiles. Il remplacera Thomas Grotzer qui occupait le poste à titre intérimaire depuis avril 2021.

Adecco (-1,7%) a levé 232,29 millions d'euros (253 millions de francs suisses) grâce au placement de 5,1 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 49,6 francs suisses. Ce montant sera utilisé pour l'acquisition prévue de la société Akka Technologies.

vj/lk