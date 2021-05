Bourse Zurich: le SMI passe au vert à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après un début de séance en repli, la Bourse suisse, toujours hésitante se reprenait à l'approche de la mi-journée, le SMI atteignant quasiment l'équilibre. Alors que Roche et Novartis pesaient sur l'indice, les impulsions se faisaient rares, la saison des résultats du premier trimestre touchant à sa fin et les Etats-Unis célébrant Memorial Day, jour de congé officiel.

L'OCDE a relevé lundi ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 (à 5,8%) et 2022 (à 4,4%). L'Organisation de coopération et de développement économiques a cependant mis en garde contre une rechute de l'économie en raison de la persistance de "vents contraires". Pour la Suisse, l'institution basée à Paris anticipe une croissance de 3,2% cette année et de 2,9% l'an prochain.

Parmi les autre données macroéconomiques de la matinée, l'activité manufacturière est restée stable au mois d'avril en Chine, alors que le secteur des services a repris du poil de la bête à la faveur du long congé de la Fête du travail. La production industrielle a augmenté de 2,5% sur un mois en avril au Japon grâce à de solides exportations.

Après une ouverture en baisse de 0,22%, l'indice SMI passait pour une 3e fois de la matinée dans le vert notant peu avant 11h00 à 11'424,72 points, soit une infime hausse de 0,01%. Le SLI progressait dans le même temps de 0,03% à 1867,01 points, alors que l'indicateur élargi SPI prenait lui aussi 0,08% à 14'742,85 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, elles n'étaient plus que douze à s'afficher dans le rouge, les dix-huit autres gagnant du terrain. Tout en haut de tableau, la toujours volatile AMS (+0,8%) prenait la tête, devant Sonova, Partners Group, Swatch Group et Logitech (tous les quatre +0,4%).

Credit Suisse (+0,3%) figurait aussi au rang des gagnants de la matinée, tout comme, dans une moindre mesure, UBS (+0,1%) et Julius Bär (+0,1%).

Du côté des poids lourds, seul Nestlé progressait (+0,1%). Novartis (-0,4%) héritait de la lanterne rouge, alors que Roche (-0,2) ne se montrait guère plus vaillant.

Novartis a fait part vendredi soir de l'interruption prématurée de plusieurs études avec le médicament pour les yeux Beovu. Des taux élevés d'inflammation intraoculaire ont été constatés avec ce traitement par rapport à la thérapie de comparaison.

Côté perdants, Temenos (-0,2%) venait s'intercaler entre les deux géants rhénans de la pharmacie. Les assureurs n'étaient pas au mieux non plus, Zurich Insurance cédant aussi 0,2%, tout comme Swiss Life. Le réassureur Swiss Re (-0,1%) restait aussi en zone rouge.

Le géant zurichois du ciment Holcim (-0,04%) a écarté une querelle juridique avec des plaignants américains autour de l'utilisation de terrains expropriés après la révolution cubaine, selon des documents juridiques que citait dimanche la Sonntagszeitung.

Du côté du marché élargi, Siegfried (+1%), victime d'une attaque informatique peu avant Pentecôte, a indiqué lundi en avoir largement surmonté les conséquences.

Le laboratoire Basilea (+1,4%) a revu quelque peu à la hausse les bénéfices cliniques observés avec son anticancéreux oral expérimental derazantinib en étude de phase II "Fides-01" au terme d'une analyse plus approfondie.

Gurit (-0,5%) a prolongé de cinq ans un contrat de fourniture de matériaux avec Pilatus. La commande, qui s'inscrit dans un partenariat de longue date entre le fabricant st-gallois de matériaux composites et l'avionneur nidwaldien, devrait générer des revenus nets à deux chiffres en millions de francs suisses sur la période 2021-2025.

Le détaillant du voyage Dufry (-0,5%) se retrouve dans un conflit juridique avec l'exploitant espagnol d'aéroports Aena concernant les loyers de ses magasins pendant la pandémie. Alors que sa filiale argue de ses difficultés financières devant les tribunaux, le groupe coté à la Bourse suisse n'en a pas moins relevé les bonus de ses dirigeants.

