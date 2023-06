Zurich (awp) - La Bourse suisse avait viré au vert mercredi à l'approche de la mi-journée, poursuivant sur la tendance positive de la veille. Les investisseurs avaient les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine (Fed) qui va se prononcer sur sa politique monétaire. En Suisse, le départ soudain de l'emblématique directeur général de Logitech causait la chute du l'action.

La Bourse de New York est montée mardi portée par son élan, rassurée par le ralentissement de l'inflation américaine en mai, qui confirme l'idée que la Fed ne devrait pas relever les taux aujourd'hui

L'indice CPI des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti en mai à 4% sur un an contre 4,9% en avril, au plus bas désormais depuis plus de deux ans comme s'y attendaient les analystes.

La décision de la Fed, ne pas changer ses taux, semble acquise mais il existe de fortes chances que le président Jerome Powell fasse remarquer aux investisseurs que la guerre contre l'inflation est loin d'être gagnée, fait remarquer Ipek Ozkardeskaya, une analyste de Swissquote.

John Plassard de Mirabaud Banque souligne quant à lui que "la question est cependant déjà de savoir si le prochain mouvement sera une pause, une hausse ou une baisse."

Au niveau macroéconomique, les chiffres de la production industrielle en zone euro pour avril et les prix à la production aux Etats-Unis retiendront également l'attention des marchés.

Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut a augmenté de 0,2% en avril après un recul de 0,3% en mars.

A 11h00, le SMI grignotait 0,03% à 11'324,22 points, le SLI 0,06% à 1778,14 points et le SPI 0,06% à 14'957,8 points. Parmi les 30 valeurs clés, 19 progressaient et 11 plongeaient.

Logitech (-9,2%) tenait la lanterne rouge après l'annonce surprise du départ du président et directeur général dans la nuit de mardi à mercredi. Bracken Darrell a démissionné avec effet immédiat et l'administrateur Guy Gecht assumera l'intérim jusqu'à ce qu'un nouveau patron soit trouvé. Contacté par AWP, un porte-parole de Logitech n'a pas voulu donner les raisons du soudain départ de M. Darrell. Il a simplement précisé qu'il intervenait à la demande du démissionnaire.

Sans information particulière, Adecco (-2,1%) affichait des pertes importantes depuis l'ouverture du marché.

Roche avec un repli de 1,3% figurait également dans le trio des grands perdants.

De l'autre côté, Lonza (+1,2%), Nestlé (+1%) et Holcim (+0,9%) avaient les faveurs des investisseurs.

Novartis (+0,2%) avançait aussi un peu.

Au niveau du marché élargi, Barry Callebaut (+0,1) a annoncé le renouvellement d'un contrat d'approvisionnement avec Unilever. Evolva chutait de 30% suite à l'annonce de ses problèmes de financement.

Docmorris (+5,1%) se distinguait également. Meyer Burger (+1%) a signé un contrat avec la société américaine Bayware pour écouler ses modules solaires fabriqués dans son usine de Goodyear en Arizona, aux Etats-Unis.

