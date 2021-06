Bourse Zurich: le SMI passe les 11'500 points pour la première fois

Zurich (awp) - La Bourse suisse a plus qu'effacé ses pertes de la veille et nettement progressé mardi. Le SMI n'aura connu qu'un petit creux en tout début de séance, avant de se mettre à progresser vers de nouveaux sommets. Il a même franchi pour la première fois la barre des 11'500 points, niveau qu'il n'est toutefois pas parvenu à conserver jusqu'à la clôture perdant de son élan sur la fin.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée au lendemain d'un jour férié.

"C'est la première séance d'un nouveau mois et c'est peut-être l'élément le plus important à considérer", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.com. "Le premier jour d'un nouveau mois voit souvent de l'argent frais mis à contribution, en particulier dans le contexte d'un marché dont la tendance haussière a été durable grâce à des taux d'intérêt bas et à une liquidité abondante", a-t-il ajouté.

En Suisse, le PIB a reculé de 0,5% au premier trimestre 2021, alors que les feux clignotaient encore au vert en fin d'année dernière. Commentant ces chiffres, des experts voient cependant le bout du tunnel et estiment que dans certains secteurs la Suisse est bien partie pour profiter d'un effet de rattrapage en fin d'année.

Par ailleurs, l'indice PMI des directeurs d'achat dans l'industrie a atteint en mai un plus haut historique depuis sa création en 1995. Dans les services en revanche, la progression a été moins rapide et se situe en-dessous des prévisions émises par les analystes.

Le SMI a fini en hausse de 0,63% à 11'434,88 points (nouveau plus haut historique en clôture, avec un plus haut à 11'501,35 (nouveau plus haut historique en séance) et un plus bas à 11'389,88. Le SLI a gagné 0,79% à 1873,29 points et le SPI 0,57% à 14'752,14 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Sonova et Temenos (chacun -1,1%) se partagent la lanterne rouge, derrière Partners Group (-0,8%), SGS (-0,4%), Kühne+Nagel (-0,2%) et Roche (-0,03%).

A l'autre bout du classement, Holcim (+2,7%) précède Richemont (+2,6%) et Adecco (+2,2%) sur le podium.

Dans le camp des poids lourds, à part Roche, Novartis (+0,5%) et Nestlé (+0,1%) ont gagné du terrain.

Novartis a signé un accord de collaboration et une option pour acquérir la jeune pousse Cellerys, émanation en 2015 de l'Université de Zurich, qui "mène des recherches sur une thérapie innovante pour combattre la sclérose en plaques (MS)". Cette thérapie cellulaire actuellement en étude clinique de phase II, a le potentiel de "retarder la progression de la maladie", selon le géant pharmaceutique. Novartis soutiendra son développement et aura la possibilité, après conclusion du volet de phase II, de racheter Cellerys dans les prochaines années.

Nestlé est secoué par un document interne sur la qualité de ses aliments. Selon le Financial Times, la majorité des produits du groupe de Vevey n'obtiennent pas un score suffisant pour être jugés bons pour la santé. Nestlé a rétorqué être en train de travailler sur sa stratégie concernant ses produits alimentaires.

Sur le marché élargi, Santhera (+56,4%) et son partenaire marylandais Reveragen ont atteint les critères primaires et secondaires du premier volet du programme clinique avancé "Vision-DMD" sur le vamorolone contre la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).

Oerlikon (+1,9%) a renforcé ses activités dans le domaine des pièces métalliques de luxe. Le groupe industriel schwyzois, notamment actif dans le traitement de surface, a acquis pour un montant non dévoilé la société française Coeurdor.

Polyphor (+1,8%) évalue la faisabilité d'une étude clinique intermédiaire autour de son balixafortide contre la Covid-19, après des données encourageantes collectées in vitro et dans des modèles animaux. Cet inhibiteur du gène CXCR4 constitue pour l'heure le principal produit en développement du laboratoire rhénan, dans l'indication contre le cancer du sein.

Galenica (+0,5%) a relevé ses prévisions pour l'exercice en cours.

Burckhardt Compression (-1,9%) a dégagé des chiffres globalement en hausse sur son exercice décalé 2020/2021, faisant nettement mieux que les attentes du marché.

Aryzta (-0,8%) a montré de la résilience au troisième trimestre de l'exercice décalé 2020/21, clos fin mai. Sans prendre en compte les activités nord-américaines, désormais cédées, la croissance organique du groupe zurichois a dépassé les attentes.

