Bourse Zurich: le SMI perd de son élan à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse perdait légèrement de son élan à l'approche de la mi-journée, restant tout de même dans le vert. Les indices ont démarré la semaine en bonne forme, sous l'impulsion de données internationales positives, aux Etats-Unis et en Asie. Les investisseurs sont dans l'expectative, avec la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue en fin de semaine.

La banque centrale pourrait en effet annoncer à l'issue de cette rencontre un resserrement de sa politique monétaire, incluant notamment l'arrêt progressif de ses rachats d'actifs. La propagation du variant Delta et son impact sur l'économie pourrait toutefois encourager son président Jerome Powell à différer son projet.

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, l'activité du secteur privé dans la zone euro a vu sa croissance légèrement ralentir en août, même si celle-ci reste proche de son plus haut niveau en 15 ans, grâce à la robustesse des services, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit.

En France, l'indice correspondant a fait état d'une expansion du secteur privé, en ralentissant toutefois par rapport au mois précédent. Au Royaume-Uni, la pénurie de travailleurs et les problèmes d'approvisionnement ont entraîné la chute de l'indice PMI.

A 10h50, le SMI avançait de 0,24% à 12'445,76 points, le SLI 0,42% à 2017,7 points et le SPI 0,19% à 15'948,12 points. Parmi les 30 valeurs, 23 étaient dans le vert, six dans le rouge et une (Geberit) stable.

Les valeurs du luxe Richemont (+4,2%) et Swatch (+2,7%) se hissaient sur les premières marches du podium provisoire, reprenant du poil de la bête après des accès de faiblesse au cours des semaines écoulées. Sur les places boursières européennes, d'autres valeurs emblématiques de ce secteur profitaient également de l'embellie.

Temenos (+1,5%) complétait le podium, sans nouvelle particulière.

Lonza (-0,2%) veut renforcer ses capacités de production en Chine avec une nouvelle ligne sur son site de Guangzhou. L'installation devrait être opérationnelle dès 2022 et créer environ 150 nouveaux emplois. Le montant de l'investissement n'est pas divulgué.

Clariant (-0,2%) a racheté les 70% restants du brésilien Beraca pour en devenir l'unique propriétaire. Le chimiste détenait une participation de 30% depuis 2015 dans ce spécialiste des composants pour produits de soin corporel. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Parmi les trois poids lourds, Nestlé (-0,5%) et Roche (-0,2%) perdaient du terrain, quand Novartis (+0,3%) était en hausse.

Les bancaires Credit Suisse (+0,8%) et UBS (+0,4%) avançaient.

Sur le marché élargi, Cembra Money Bank (-26,6%) s'attend à un bénéfice en baisse de 10 à 15% en raison de la fin de sa collaboration avec Banque Migros, qui a décidé d'émettre elle-même sa carte de crédit Migros Cumulus. Le partenariat sera terminé en juin 2022.

Le spécialiste portes et serrures Dormakaba (+2,0%) a annoncé une acquisition en Australie.

Bank Linth (+2%) et Aluflexpack (+1,7%) ont présenté de solides résultats semestriels et se sont montrés confiants pour la suite de l'exercice.

ol/md/ck