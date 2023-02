Bourse Zurich: le SMI perd en partie ses gains à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après avoir entamé la séance en hausse, la Bourse suisse parvenait de justesse à se maintenir à l'équilibre à l'approche de la mi-journée. Alors que Nestlé a dévoilé sa performance en 2022, l'action du géant veveysan pesait de tout son poids sur l'indice phare, tout comme une autre des trois plus grosses capitalisations du marché helvétique Novartis.

Alors que les données américaines sur l'emploi sont restées solides, l'inflation continue de baisser mais la tendance à la baisse donne des signes de ralentissement, observe Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. "Et les données d'hier sur les ventes au détail aux Etats-Unis sont venues couronner le tout, avec une hausse spectaculaire de 3% des ventes au détail le mois dernier, soit la plus forte hausse de ces deux dernières années".

Ces données ne sont clairement pas le type de chiffres que l'on s'attend à voir pour une économie qui s'enfonce dans la récession. "Tout cela est une excellente nouvelle, mais ce n'est clairement pas ce que nous nous attendions à voir", a ajouté l'experte.

Après avoir débuté la séance sur une hausse de 0,33%, le SMI a encore pris de l'allant durant les premiers échanges, atteignant vers 09h15 un plus haut de la matinée à 11'320,54 points, avant de céder peu à peu ses gains initiaux. Après avoir reculé quasiment à l'équilibre, l'indice phare se reprenait un peu pour noter vers 10h50 à 11'280,09 points, soit un léger mieux de 0,07%.

Dans le même temps, le SLI se montrait plus solide, progressant de 0,40% à 1789,02 points, alors que l'indicateur élargi SPI gagnait 0,14% à 14'537,99 points.

Du côté des 30 valeurs constitutives du Swiss Leader Index (SLI), les poids lourds Nestlé (-0,0%) et Novartis (-0,5%), accompagnés d'ABB (-0,4%) et de Zurich Insurance (-0,1%) perdaient du terrain, les 26 autres titres en gagnant. Autre grosse capitalisation du marché, le bon Roche (+0,1%) s'affichait dans le vert.

Si le géant veveysan de l'alimentation a vu son bénéfice net chuter l'an dernier de 45% en raison de la cession d'un partie de ses parts dans L'Oréal en 2021, alors que ses ventes ont crû de plus de 8%, Nestlé a toutefois accru son résultat opérationnel et la marge correspondante.

La Cour d'appel de Paris a annulé une sanction record de 444 millions d'euros (près de 480 millions de francs suisses alors) prononcée contre les laboratoires rhénans Novartis et Roche par l'Autorité française de la concurrence (AFC). Les deux géants avaient été sanctionnés en 2020 pour des "pratiques abusives" visant à préserver les ventes d'un médicament largement prescrit en ophtalmologie, au détriment d'un autre trente fois moins cher.

En haut de tableau, Sonova (+3,3%) s'échappait seul en tête, Credit Suisse (+2,5%) étant lancé à sa poursuite, en compagnie de Straumann (+2,4%) et Kühne + Nagel (+2,2%). Temenos (+1,6%) avait aussi les faveurs des investisseurs, le développeur genevois de logiciels bancaires ayant avancé la date de son assemblée générale au 3 mai, en lieu et place du 7 juin agendé à l'origine. L'ajustement comble partiellement une exigence du remuant actionnaire Petrus Advisors, qui préconise la tenue de l'évènement en avril déjà.

Sika (+1,5%) et Swatch Group (+1,5% aussi) faisaient aussi bonne figure, tout comme son concurrent dans le luxe, le genevois Richemont (+1,1%), ainsi que VAT Group (+1,4%), Schindler (+1,1%), Partners Group (+1,1%) et Givaudan (+1,1%), dont le concurrent et voisin Firemenich a présenté une performance en progression l'an dernier.

Le géant des matériaux de construction Holcim (+0,2%) poursuit ses acquisitions dans le secteur des toitures, avec le rachat de l'allemand FDT Flachdach Technologie. L'opération permettra au groupe zougois d'accélérer vers son objectif de réaliser des recettes de 4 milliards de francs suisses dans cette activité.

Du côté du marché élargi, Newron Pharma décollait de 16,2%. Le laboratoire milanais a revendiqué de nouveaux résultats cliniques intermédiaires prometteurs pour son traitement expérimental contre la schizophrénie, l'événamide, en complément d'une médication antipsychotique inopérante. Les nouvelles données sur un an confirment l'évolution "impressionnante" des symptômes subis par la centaine de patients recrutés sur six mois, annoncée début janvier, comme sur six semaines, dévoilées en juin dernier.

Aluflexpack (+3,3%) était aussi à la fête. Le producteur argovien d'emballages spéciaux s'est fendu la veille au soir d'un second avertissement positif sur résultats pour l'an dernier, assorti de perspectives à l'avenant pour l'exercice en cours.

Le fabricant de boîtiers Phoenix Mecano (+2,6%) a soigné sa rentabilité l'année dernière. En dépit de recettes en baisse, tant le résultat opérationnel (Ebit) que net ont solidement progressé.

Cosmo progressait de 0,4%. Le laboratoire aux origines transalpines a bénéficié l'année dernière de la commercialisation de nouveaux produits, soit le traitement contre l'acné Winlevi et l'endoscope Gi Genius. Recettes et bénéfice opérationnel ont ainsi progressé, ce qui va profiter aux actionnaires.

vj/rq