Bourse Zurich: le SMI perd presque tout son élan sur la fin

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note légèrement positive. Le SMI, qui avait stagné autour de la barre des 12'100 points jusqu'en fin de matinée, a accentué ses gains en début d'après-midi, pour les reperdre presque entièrement par la suite, terminant à son plus bas du jour.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après une ouverture positive. Le marché s'est rapidement essoufflé, les investisseurs s'interrogeant toujours sur la reprise économique et l'inflation, ont commenté des observateurs.

"Les gens commencent à s'attendre à ce que le troisième trimestre soit moins bon" que le deuxième pour l'économie américaine en général et les entreprises cotées en particulier, qui restera comme "un pic", selon Maris Ogg, présidente de la société de gestion Tower Bridge Advisors.

"Certains des sujets que nous avions tous en tête sont en train de rattraper les entreprises", a-t-elle ajouté, à savoir la propagation du variant Delta du coronavirus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les tensions sur le marché de l'emploi.

Le SMI a terminé en hausse de 0,12% à 12'074,81 points, son plus bas du jour, après un plus haut à 12'168,52. Le SLI a gagné 0,18% à 1980,99 points et le SPI 0,08% à 15'604,56 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé, 11 reculé et le bon Schindler a fini à l'équilibre.

Logitech (-2,4%) a fini lanterne rouge du groupe des perdants, derrière Temenos (-2,2%), Swatch (-1,4%).

Le concurrent genevois de Swatch, Richemont (-0,5%) a lui aussi cédé du terrain.

Le podium du jour se compose des financières Swiss Re (+2,0%), Credit Suisse (+1,5%) et Swiss Life (+1,4%).

Le président de la banque aux deux voiles António Horta-Osório semble prendre de plus en plus en main les rênes du numéro deux bancaire helvétique. Il serait même intéressé à reprendre à son compte le poste de directeur général (CEO) du groupe, en lieu et place de l'actuel titulaire Thomas Gottstein, selon le Financial Times (FT) citant des sources "proches du dossier".

UBS et Julius Bär (chacun +1,3%) ont aussi fini dans le haut du tableau.

Le gestionnaire de fortune Julius Bär aspire à maintenir une présence équilibrée sur les marchés où il est actif. "Notre objectif fondamental est d'équilibrer la présence globale entre les marchés matures et les marchés émergents, essentiellement sur une base 50/50", a indiqué son président Romeo Lacher cité dans les colonnes du Corriere del Ticino.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,1%) a juste soutenu l'indice, alors que Roche (-0,7%) et Novartis (-0,1%) ont viré au rouge dans l'après-midi.

Novartis a décroché le feu vert de l'autorité suisse de surveillance des produits thérapeutiques Swissmedic pour le lancement de son traitement anticholestérol Leqvio.

L'Agence américaine du médicament (FDA) a par ailleurs accepté la demande d'homologation de ce même Novartis pour son immunothérapie tislelizumab pour le traitement du carcinome épidermoïde de l'oesophage (ESCC).

Sur le marché élargi, Orell Füssli (+3,8%) a pris une participation majoritaire - non spécifiée - dans son partenaire Procivis, société spécialisée dans la numérisation de services pour le secteur public.

Helvetia (+2,3%) a battu les attentes des analystes sur les six premiers mois de 2021, malgré des conditions difficiles entre autres avec les intempéries de l'été dernier dont les coûts sont estimés à environ 70 millions de francs suisses. L'assureur a confirmé les objectifs dévoilés en mars. Il souhaite réduire ses coûts de 100 millions de francs suisses par an d'ici 2025 et atteindre un ratio combiné compris entre 92% à 94%. Parallèlement, il entend accroître le dividende ou pour le moins le maintenir à un niveau stable.

Relief Therapeutics (-2,9%) a été pénalisé par ses déboires avec son partenaire de recherche américain Neurorx, concernant le développement du traitement expérimental aviptadil contre les formes graves de Covid-19. Le gestionnaire genevois de brevets affirme ne pas avoir reçu toutes les données de l'étude de phase 2b/3 menée aux Etats-Unis.

rp/ol