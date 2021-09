Bourse Zurich: le SMI perd son souffle avant le week-end

Zurich (awp) - La Bourse suisse, après avoir passé une grande partie de la séance dans le vert, a fini par plonger vendredi après-midi pour terminer la séance nettement dans le rouge. Les marchés actions se sont essoufflé après la publication de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, qui ne montre aucun signe de répit sur le front de la montée de l'inflation.

Les prix à la production des produits fabriqués et services fournis dans la première économie mondiale ont augmenté de 8,3% en août, un record depuis que les données sur un an ont commencé à être calculées en novembre 2010.

"L'inflation continue de subir les conséquences des effets de la pandémie, notamment la forte demande et les contraintes d'approvisionnement", a commenté dans une note Rubeela Farooqi, cheffe économiste de HFE.

Face au recul de Wall Street et des places européennes, la Bourse suisse n'a pas résisté. Le Swiss Market Index (SMI) a clôturé la séance en baisse de 0,46% à 12'060,64 points, avec un plus haut à 12'158,93 et un plus bas à 12'049,94 points. Sur la semaine l'indice phare de SIX a perdu 2,4%. Le Swiss Leader Index (SLI) s'est contracté vendredi de 0,36% à 1977,50 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,41% à 15'592,35 points.

Les valeurs du luxe Richemont (+2,8%) et plus loin Swatch (+0,6%) sont restées du côté positif de la barre, portées par la bonne santé des valeurs européennes du secteur comme LVMH et Kering. Ces dernières ont apparemment été rassurées par la conversation téléphonique entre les chefs d'Etat américain Joe Biden et chinois Xi Jinping, la première en sept mois. Les deux dirigeants ont tenté de faire en sorte que la "concurrence" entre les deux premières puissances économiques mondiales ne se transforme pas en "conflit", a indiqué la Maison Blanche.

Les valeurs technologiques AMS (+2,4%) et Temenos (+1,6%) ont aussi nettement progressé.

Holcim (-0,2%) a inversé la tendance positive et fini dans le rouge. Le géant des matériaux de construction a cédé ses activités au Brésil - valorisées à 1 milliard de dollars - à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), afin d'investir dans d'autres cibles de croissance.

Parmi les poids lourds, seul Nestlé (+0,1%) a soutenu l'indice vedette, alors que Novartis (-1,4%) et Roche (-1,2%) ont pesé. André Hoffmann et Jörg Duschmalé, représentants au sein du conseil d'administration de Roche de la dynastie du fondateur, ont réitéré vendredi leur engagement à conserver en mains familiales une majorité des bons de jouissance et des droits de vote afférents.

Les plus lourdes pertes ont été essuyées par Adecco (-3,1%), Swisscom (-1,6%) et Swiss Re (-1,5%). Le géant du travail temporaire avait annoncé mercredi une augmentation de capital de 232,29 millions d'euros par l'émission de 5,1 millions de nouvelles actions pour financer l'acquisition du'Akka Technologies.

Sur le marché élargi, le fabricant de prothèses et instruments chirurgicaux Medacta (+3,5%) a sensiblement amélioré sa rentabilité en première moitié d'année.

Softwareone (+1,9%) a jeté son dévolu sur le prestataire de services dans le nuage informatique du géant de la tech Amazon, Helecloud.

La société immobilière Fundamenta (+0,5%) a publié de solides résultats semestriels.

Polyphor (+0,2%), en voie de fusion inversée avec l'américain Enbiotix, a finalisé le transfert vers ce dernier des droits sur le murepavadin en formule inhalable.

Le laboratoire dermatologique italien Cassiopea (-5,9%) a revendiqué un succès très partiel pour sa molécule clascoterone contre l'alopécie féminine.

