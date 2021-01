Bourse Zurich: le SMI périclite à l'unisson des marchés mondiaux

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait en forte baisse jeudi en fin de matinée, à l'unisson des autres marchés actions refroidis par les inquiétudes sur les conséquences économiques de la pandémie et d'importants mouvements spéculatifs. En Suisse, les résultats surprise de Swatch, mais aussi de SGS et d'Emmi retenaient l'attention des investisseurs.

Vers 10h40, Paris lâchait 1,33%, Francfort 2,14%, Londres 1,78% et Milan 1,52%.

Les Bourses asiatiques ont de leur côté clôturé en net recul, les indices japonais Nikkei et Topix perdant 1,53% et 1,14%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a lâché 2,55%, celui de Shanghai 1,91% et Shenzhen 2,82%.

Ces chutes survenaient dans le sillage du pire plongeon mercredi des indices américains depuis octobre: le Dow Jones a perdu 2,05%, le S&P 500 2,57% et le Nasdaq 2,61%.

La banque centrale américaine a averti que les perspectives économiques restaient "hautement incertaines". "La résurgence ces derniers mois de cas de Covid-19, d'hospitalisations et de décès cause de grandes difficultés à des millions d'Américains et pèse sur l'activité économique et la création d'emplois", a résumé le président de la Fed, Jerome Powell.

"Et certains représentants de la Fed ont même évoqué un raffermissement de la politique monétaire", ont souligné les analystes de CMC Markets, ajoutant que les instituts d'émission "ne semblent plus enclins à puiser davantage dans leur caisse à outils".

A la Bourse suisse à 10h53, l'indice vedette SMI reculait de 1,38% à 10'752,41 point. L'indice SLI abandonnait 1,47% à 1691,29 points, tiré à la baisse par la quasi-totalité des "blue chips", tandis que l'indice élargi SPI égarait 1,33% à 13'356,75 points.

Adecco (-4,4%) affichait toujours le plus important repli. Le géant de l'intérim était pénalisé par un abaissement de recommandation par Jefferies.

Le groupe était suivi par Lonza (-3,5%), qui a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires annuel en légère hausse, et Swatch Group (-3,7%). L'horloger a enregistré en 2020 une perte nette ainsi qu'une chute du chiffre d'affaires, malgré une amélioration observée au 2e semestre. Le propriétaire de la marque Omega, notamment, espère réaliser en 2021 des recettes proches de celles de 2019, avec des marges nettement supérieures.

Son concurrent Richemont (-0,9%) était entraîné dans le sillage du groupe biennois. La crise du coronavirus aura durement touché l'horlogerie en 2020, selon les chiffres de l'administration fédérale des Douanes. Le secteur a vu ses exportations plonger de 21,8% à 16,98 milliards de francs suisses.

A l'autre bout du tableau, le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS (+0,2%) remontait la pente. Le groupe genevois a vu ses ventes reculer en 2020, mais a toutefois noté un retour progressif vers la croissance en fin d'année et a émis les premières lignes directrices de sa nouvelle stratégie annoncée plus tôt.

Les poids lourds Roche (-1,9%), Novartis (-1,3%) et Nestlé (-0,7%) participaient à la tendance baissière.

Sur le marché élargi, Emmi (-1,5%) inversait la tendance positive d'avant-Bourse. Le transformateur de produits laitiers a poursuivi sur la voie de la croissance l'an dernier, étoffant ses revenus de 6,1% à 3,71 milliards de francs suisses.

Bucher (-4,6%) reculait nettement, après avoir subi l'année dernière un recul des ventes et des entrées de commandes. La reprise amorcée en seconde partie d'exercice n'a pas permis de compenser le manque à gagner provoqué début 2020 par la pandémie de Covid-19.

Dufry (+2,1%) montait par contre fortement, soutenu par un relèvement de recommandation à l'achat par Goldman Sachs. L'objectif de cours a également été nettement réhaussé.

