Zurich (awp) - La Bourse suisse ne parvenait pas à se maintenir en territoire positif jeudi matin, cédant les modestes gains engrangés à l'ouverture. Sur l'avant-dernière séance de l'année, le flux de nouvelles s'est quasiment tari et de nombreux intervenants sont déjà partis en vacances.

Les autres places européennes inversaient également la tendance positive observée à l'ouverture, Paris, Francfort et Londres cédant leurs gains à l'unisson.

"Les marchés obligataires et actions aux Etats-Unis ont prolongé leur rally grâce à de faibles données macroéconomiques américaines et une nouvelle et importante émission obligataire" outre-Atlantique, a résumé Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, au sujet de la progression de Wall Street.

La tendance haussière semble cependant exagérée, recélant "le risque d'une forte correction lorsque l'euphorie sera retombée", a-t-elle averti dans un commentaire de marché.

Quelque rares rendez-vous macroéconomiques sont encore attendus, avec notamment les demandes hebdomadaires d'allocations chômages et les ventes de logements aux Etats-Unis ce jeudi et le baromètre conjoncturel de l'institut KOF pour la Suisse vendredi. Au Japon, la production industrielle a reculé en novembre pour la première fois en trois mois, mais moins que prévu, selon des données préliminaires du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie.

A la Bourse suisse vers 10h40, l'indice vedette SMI reculait de 0,24% à 11'086,60 points, après avoir ouvert en hausse de 0,12%. Le SLI cédait aussi ses gains et baissait de 0,25% à 1770,97 points, tout comme le SPI qui abandonnait 0,22% à 14'514,16 points.

En la quasi absence de nouvelles, la majorité des valeurs vedettes s'affichait désormais dans le rouge, les plus mauvaises performances étant enregistrées par les bancaires UBS (-0,9%) et Julius Bär (-0,9%), ainsi que la valeur du luxe Richemont (-0,8%).

Credit Suisse, désormais intégrée au géant UBS, a écopé d'une amende de 3,9 millions de dollars singapouriens (2,5 millions de francs suisses). Le gendarme financier de la cité-Etat a sanctionné l'établissement pour son incapacité à détecter et prévenir les comportements fautifs de certains employés.

Les poids lourds contribuaient au repli du marché avec Nestlé (-0,1%), Novartis (-0,1%) et les deux titres Roche (porteur -0,3%, bon de jouissance -0,2%).

Parmi les rares gagnants de la séance figuraient Lonza (+0,3%), Straumann (+0,1%) et Sandoz (+0,1%).

al/vj