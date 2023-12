Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi. Alors que Noël approche à grands pas, les investisseurs se sont mis en mode prises de bénéfices et le SMI a même inscrit un plus bas sous la barre des 11'100 points en cours de séance, avant de remonter et de repasser au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, reprenant son inexorable marche en avant après une pause mercredi, encouragée par des indicateurs macroéconomiques et les bons résultats du fabricant de semi-conducteurs Micron.

"Le marché est extrêmement soutenu", a commenté Adam Sarhan, de 50 Park Investments. "Il devrait refluer, à en juger par toutes les données techniques, mais il refuse de plier."

De nombreux investisseurs convergent vers le marché actions "par peur de rater une nouvelle hausse", selon l'expert. "Il y a encore beaucoup de cash disponible, qui est maintenant placé en actions."

L'attention des investisseurs est désormais tournée vers la publication vendredi de l'inflation PCE en novembre, un indicateur très suivi par la Fed dans l'élaboration de sa politique monétaire.

Le SMI a terminé en recul de 0,11% à 11'132,60 points, avec un plus bas à 11'064,29 et un plus haut à 11'141,58 points. Le SLI a cédé 0,26% à 1777,89 points et le SPI 0,15% à 14'556,73 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé, 11 avancé et Sandoz a fini à l'équilibre.

SIG Group (+1,7%) a terminé en tête du petit groupe de gagnants, suivi par le bon Roche (+0,6%) et VAT Group (+0,5%).

Les deux autres poids lourds ont terminé en ordre dispersé, Nestlé (+0,4%) soutenant l'indice, alors que Novartis (-0,4%) a pesé.

VAT Group n'a visiblement pas souffert d'une réduction de recommandation à "hold" de "buy" par Berenberg, qui a relevé l'objectif de cours à 450 francs suisses, après 395 francs suisses.

La lanterne rouge est échue au bon Lindt (-2,4%), qui a terminé derrière la porteur Swatch (-1,3%), Julius Bär et Richemont (-1,2% chacun). Dans une note, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a abaissé ses estimations de bénéfices pour 2023 et 2024 de respectivement 3 et 12% pour l'horloger biennois, tout en réaffirmant sa recommandation neutre pour le titre et sa préférence pour le rival genevois.

La veille au soir, l'agence de notation Moody's avait abaissé le rating d'émetteur long terme de Julius Bär à "A3" et réduit la perspective à "négative" en raison de l'exposition élevée à la retentissante faillite du groupe immobilier autrichien Signa.

La veille également, Bloomberg a rapporté que Swisscom (-0,3%) pourrait faire une offre pour les affaires de Vodafone en Italie au début de l'an prochain. Le cas échéant, l'opérateur historique combinerait sa filiale italienne Fastweb avec Vodafone Italia.

Sur le marché élargi, Comet (+1,1%) a bénéficié d'un relèvement d'objectif cours à 300 (235) francs suisses par UBS qui a confirmé "buy", en raison de la dynamique plus favorable de l'industrie des semi-conducteurs dont devrait profiter le spécialiste des rayons X et condensateurs à vide.

Inficon (+0,3%) a également fait l'objet d'un relèvement d'objectif substantiel à 1425 (1325) francs suisses de la part de Berenberg qui a confirmé "buy". L'analyste s'attend à une demande accrue des produits du groupe de Bad Ragaz dans le sillage du besoin accru en puces dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La montée au capital de Newgame - aux mains du magnat français Xavier Niel et sa holding NJJ - dans le gestionnaire d'actifs GAM (+1,8%) a reçu toutes les autorisations réglementaires. L'offre publique d'achat liée doit ainsi être finalisée le 12 janvier.

DKSH (-0,3%) a annoncé l'extension d'un accord de distribution exclusif avec la société alimentaire belge Cosucra, spécialisée dans les fibres alimentaire et les protéines d'origine végétale, sur le marché indien. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Schweiter (-0,4%) s'est emparé d'une participation de 60% dans Jiangsu ZNL Coating New Materials pour 5 millions de francs suisses environ. Une option d'achat peut lui permettre de s'emparer des 40% restants.

rp/buc