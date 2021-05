Bourse Zurich: le SMI poursuit sa chasse aux records

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé mercredi. Le SMI a inscrit de nouveaux sommets historiques en séance et en clôture, comme la veille. Il a connu une grosse alerte à l'annonce de la rupture des négociations sur un accord-cadre entre la Suisse et l'Union européenne, mais s'est rapidement repris, retrouvant ses niveaux d'avant cette annonce.

A New York, Wall Street progressait légèrement en matinée.

"On arrive finalement au bout de la longue route de la saison des résultats du premier trimestre avec les dernières entreprises qui publient leur bilan avant Memorial Day", a relevé JJ Kinahan, responsable de la stratégie marchés chez TD Ameritrade.

Les marchés financiers seront fermés lundi aux Etats-Unis à l'occasion de la journée commémorant les militaires américains morts au combat.

"Outre les résultats, le marché a l'air plutôt calme et se prépare au jour férié, à moins qu'il n'y ait une nouvelle majeure", a précisé M. Kinahan. "La volatilité continue de reculer même si les investisseurs peuvent s'attendre à quelques secousses en raison de volumes d'échanges potentiellement faibles".

Sur le front macroéconomique, en Suisse, les faillites d'entreprises ont progressé entre janvier et avril, après avoir reculé les mois précédents. Les créations de sociétés, en hausse, ont pour leur part atteint un nouveau pic historique. Le Tessin et la Romandie ont été particulièrement touchés par les fermetures, selon le cabinet d'informations financières Bisnode.

Les craintes inflationnistes semblent avoir peu d'effet sur l'optimisme des analystes financiers. Leur appréciation de la situation conjoncturelle en Suisse reste très favorable, à en croire le sondage mensuel mené par la grande banque Credit Suisse et la société CFA.

Le SMI a terminé en hausse de 0,38% à 11'348,74 points, avec un plus haut à 11'382,32 points et un plus bas à 11'310,42 points au moment de l'annonce de l'échec des négociations sur l'accord-cadre avec l'UE. Le SLI a gagné 0,45% à 1845,64 points et le SPI 0,39% à 14'619,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et dix reculé.

Le podium du jour se compose de Logitech (+3,2%), Richemont (13,0%) et Kühne+Nagel (+2,3%).

L'action du groupe du luxe Richemont a poursuivi sur la lancée positive de la veille, après les résultats 2020/21 publiés vendredi. Plusieurs analystes ont mis leurs études à jour et relevé l'objectif de cours. Independent Research a en plus porté sa recommandation à "conserver" de "vendre. Alors que Richemont n'avait guère convaincu avec ses chiffres ces derniers temps, les résultats de l'exercice 2020/21 sont eux absolument convaincants, a relevé l'analyste.

La division joaillière a en particulier porté les résultats annuels du groupe de luxe, grâce à un 4e trimestre bien meilleur qu'attendu, écrit l'analyste de Bank of America. Cette tendance devrait selon lui se poursuivre.

Swatch (+1,9%) s'est maintenu dans le sillage de son concurrent genevois.

Les poids lourds Novartis (+0,7%), Roche (+0,3%) et Nestlé (+0,1%) pointent aussi dans le vert.

Le leader mondial de l'inspection et de la certification SGS (+2,0%) envisage de se porter acquéreur de son homologue espagnol Itevelesa, spécialisé dans le contrôle technique de véhicules. Le groupe genevois serait actuellement en pourparlers avec le propriétaire, le fonds britannique Hayfin, pour racheter la société valorisée entre 350 et 400 millions d'euros, selon El Economista.

Côté perdants, les bancaires Julius Bär (-2,2%), UBS (-1,3%) et Credit Suisse (-0,5%) ont reculé le plus fortement.

Sur le marché élargi, Ypsomed (+5,6%) a connu une évolution contrastée pour ses activités lors de l'exercice décalé 2020/21, clos fin mars. Les auto-injecteurs et le stylos d'administration ont généré une nette croissance, contrairement aux pompes à insuline. Le bénéfice net a chuté, mais le groupe bernois anticipe une forte amélioration de la rentabilité pour l'année en cours.

L'entreprise spécialisée dans la technique solaire Meyer Burger (+6,2%) a ouvert une nouvelle usine à Freiberg, en Allemagne. Ce nouveau site produira notamment des modules solaires Smartwire qui auront une production annuelle de 400 MW dans un premier temps et accueillera 200 nouveaux postes de travail.

