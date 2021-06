Bourse Zurich: le SMI poursuit sa chasse aux records

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore gagné du terrain mercredi. Après une ouverture légèrement négative, le SMI est reparti de l'avant et il a refranchi la barre des 11'700 points qu'il avait dépassée en séance pour la première fois mardi. L'indice vedette de SIX s'est facilement maintenu au-dessus de ce niveau stratosphérique et il a terminé sur de nouveaux sommets historiques, s'approchant à un peu plus de 10 points des 11'800.

A New York, Wall Street évoluait en légère hausse en matinée. Le S&P 500 était aussi à la chasse aux records.

"L'indice S&P 500 tente une autre course à des sommets avant les données d'inflation très attendues qui doivent paraître jeudi", ont commenté les analystes de Schwab.

L'indice des prix à la consommation pour mai constitue un élément important avant une réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) la semaine prochaine et alors que tous les investisseurs se demandent si la hausse des prix va durer ou pas.

Les analystes s'attendent à une hausse de 0,4% de l'indice CPI pour le mois dernier, ce qui peut paraître élevé au regard de la norme de ces dernières années, mais sans comparaison avec le bond de 0,8% observé en avril.

Le SMI a fini en hausse de 1,13% à 11'788,10 points, un nouveau plus haut historique en séance et en clôture, après un plus bas à 11'630,51 points en début de séance. Le SLI a gagné 0,75% à 1913,40 points et le SPI 0,98% à 15'152,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé et 14 reculé.

Le podium du jour se compose de Lonza (+3,3%), Roche (+3,1%) et Logitech (+2,7%).

Bank of America a relevé la recommandation pour Lonza à "buy" de "neutral et augmenté l'objectif de cours, tout comme Jefferies, qui lui recommandait déjà le titre à "buy". L'extension des capacités de production illustre la confiance de la direction dans le réservoir de projets et l'essor de la demande, a commenté l'analyste de Jefferies, qui s'attend à des acquisitions complémentaires et estime que l'appétit des investisseurs pour la sous-traitance pharmaceutique est loin d'être rassasié, nonobstant des valorisations déjà élevées.

Médaille en chocolat, Novartis (+2,3%) a confirmé son intention de fermer Pharmanalytica, son site d'inspection à Locarno, d'ici fin 2023, en raison d'une érosion de la demande remettant en question sa compétitivité. La mesure menace les emplois d'une cinquantaine de collaborateurs.

Nestlé (+0,5%) est resté un peu en retrait des deux autres poids lourds.

Richemont (+0,8%) a profité de relèvements d'objectif de cours par Goldman Sachs et Bernstein qui recommandent tous deux le titre à l'achat. La forte dynamique du secteur de la bijouterie se poursuit, a relevé l'analyste de Goldman Sachs. Avec le renforcement du canal numérique, le géant genevois du luxe a réussi à élargir et à rajeunir sa clientèle en Chine. La valorisation de l'actions reste attrayante.

Swatch (-0,4%) en revanche n'a pas bénéficié d'un relèvement d'objectif par Kepler Cheuvreux, qui a confirmé "buy". L'analyste a augmenté ses estimations à la hausse avant la présentations des résultats semestriels du numéro un mondial de l'horlogerie. Il est convaincu qu'une grande partie des réductions de coûts de l'année dernière peuvent être maintenues et ses estimations de bénéfices dépassent désormais de près de 30% celles du consensus.

Côté perdants, les financières n'ont pas particulièrement brillé: Julius Bär (-1,3%) a fini lanterne rouge, derrière Swiss Re (-1,2%), Credit Suisse, AMS et UBS (tous -0,9%).

Les assureurs Swiss Life (-0,7%) et Zurich Insurance (-0,6%) ont aussi fini dans le bas du tableau.

Barclays a réduit l'objectif de cours de Swiss Re tout en confirmant "overweight" et a fait de même pour Zurich.

Sur le marché élargi, l'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry (+9,4%) a profité de l'allègement des restrictions aux voyages imposées par les Etats-Unis.

Kardex (+7,2%) a bénéficié d'un relèvement de recommandation à "buy" de "neutral" par UBS, qui a aussi nettement relevé l'objectif de cours.

Le concepteur yverdonnois de solutions de stockage et de répartition énergétique Leclanché (+4,6%) a obtenu une nouvelle bouffée d'air de la part de ses actionnaires Sefam et Golden Partner sous la forme d'une conversion de créances en fonds propres à hauteur de 29,7 millions de francs suisses.

Landis+Gyr (+1,8%) a profité selon des courtiers d'une recommandation d'achat émise par Credit Suisse.

Molecular Partners (+1,8%) concrétise son ambition, annoncée fin mars, de voir son titre négocié outre-Atlantique. Le laboratoire zurichois déjà coté sur SIX a lancé une souscription publique portant sur un maximum trois millions d'American depositary shares (ADS).

rp/al