Bourse Zurich: le SMI poursuit sa chasse aux records

Zurich (awp) - Après le nouveau record inscrit la veille en clôture, la Bourse suisse poursuivait vers de nouveaux sommets à l'approche de la mi-journée, l'indice phare SMI progressant sur le chemin des 13'000 points. A l'exception d'une petite acquisition opérée par le chimiste de spécialités Clariant, le front des nouvelles d'entreprises demeurait bien clairsemé, tout comme celui des informations macroéconomiques, à quelques jours des célébrations du Nouvel An.

A l'image du marché helvétique, la Bourse de New York a entamé la semaine de belle manière, terminant lundi sur une solide hausse. L'indice S&P 500 a atteint un nouveau record et l'indice Dow Jones a clôturé en progrès tout comme le Nasdaq, donnant ainsi le ton pour le séance de mardi en Europe et en Asie.

Les marchés semblent bien au milieu d'un "rally de Noël" propice aux "prises de risques", estiment les analystes d'Okasan Online Securities, désignant une période où les indices enchaînent les hausses, bien que la progression soit rendue fragile par les plus faibles volumes d'échanges par rapport au reste de l'année.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, la production industrielle au Japon a bondi de 7,2% en novembre sur un mois. Le bond reflète notamment par la croissance dans le secteur automobile, un fort signe de reprise de l'industrie, freinée depuis des mois par les pénuries. Le taux de chômage est légèrement remonté en novembre à 2,8% de la population active. Les analystes ont cependant souligné la vigueur du marché du travail dans l'archipel, dont l'évolution sera néanmoins conditionnée au variant Omicron.

Vers 10h50, l'indice vedette notait à 12'947,15 points, soit un gain de 0,62%. Le SLI grappillait de son côté 0,66% à 2079,62 points, alors que l'indice élargi SPI prenait 0,65% à 16'528,90 points.

Parmi les 30 valeurs constitutives du SLI, une seule, Vifor (-0,1%) s'inscrivait en repli, les 29 autres progressant. En haut de tableau, Sonova (+1,3%) s'échappait en tête, serré de près par Adecco (+1,2%), Kühne+Nagel (+1,2%) occupant la 3e place du podium du moment. Les trois poids lourds soutenaient la progression, Roche gagnant 0,9%, Novartis 0,8% et Nestlé 0,6%.

En bas de tableau, Schindler et Credit Suisse présentaient les moins bonnes performances, évoluant tout proche de l'équilibre, devant la lanterne rouge Vifor.

Du côté du marché élargi, Clariant bondissait de 1,2%, après le rachat pour 60 millions de dollars (55 millions de francs suisses) en numéraire des activités dans l'attapulgite de l'allemand BASF aux Etats-Unis. Le groupe bâlois a parallèlement conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec le géant d'outre-Rhin.

Relief Therapeutics s'envolait de 7,8%, la société genevoise ayant indiqué attendre d'ici fin janvier le résultat de sa demande de brevet en Suisse pour la version à inhaler de son médicament RLF-100 (Aviptadil).

A l'autre extrémité du classement, la moins bonne performance du jour revenait à Pierer Mobility (-5,5%).

