Bourse Zurich: le SMI poursuit sa progression

Zurich (awp) - La Bourse suisse accélérait légèrement le rythme mardi en fin de matinée, après un démarrage de séance plutôt poussif. Les investisseurs devaient composer avec un certain manque d'impulsion, Wall Street ayant été fermée la veille en raison d'un jour férié, mais disposaient de nombreuses données conjoncturelles à se mettre sous la dent.

"Les investisseurs semblent déterminés à faire monter le prix des actions en ce premier jour du mois, portés par de solides données macroéconomiques chinoises et l'espoir de voir les restrictions (sanitaires) levées cet été en Europe", ont résumé les analystes d'Activtrades dans un commentaire. Ces derniers ont cependant souligné que les intervenants étaient dans l'attente vendredi des chiffres du chômage en mai aux Etats-Unis.

En Europe, le taux de chômage en Allemagne est resté stable en mai et les investisseurs attendaient avec impatience l'indice PMI de la zone euro. En Suisse, l'indice PMI des directeurs d'achat dans l'industrie en mai est le plus haut jamais atteint depuis la création de cet outil de mesure en 1995. L'économie helvétique a par ailleurs enregistré un recul du PIB de 0,5% au premier trimestre sur un an.

A la Bourse suisse vers 10h47, l'indice vedette SMI accélérait de 0,65% à 11'437,12 points, tandis que le SLI gagnait 0,75% à 1872,70 points. L'indice élargi SPI montait quant à lui de 0,57% à 14'756,90 points.

La quasi-totalité des valeurs vedettes s'affichait dans le vert, à l'exception notable de Kühne+Nagel (-0,1%) et Partners Group (-0,4%).

A l'autre bout du tableau se trouvaient des cycliques comme AMS (+2,5%) et Holcim (+2,0%), ainsi que les bancaires Julius Bär (+1,7%) et UBS (+1,6%).

Parmi les poids lourds, Roche (+0,5%) et Novartis (+0,6%) progressaient plus modestement. Ce dernier a pris une option d'achat sur la start-up zurichoise Cellerys.

Nestlé (+0,3%) progressait encore plus lentement, alors que le géant alimentaire vaudois est secoué par un document interne sur la qualité de ses aliments. Selon le Financial Times, la majorité des produits du groupe de Vevey n'obtiennent pas un score suffisant pour être jugés bons pour la santé. Nestlé a rétorqué être en train de travailler sur sa stratégie concernant ses produits alimentaires.

SGS (+0,6%) a pour sa part annoncé le rachat du français Metair Health & Hygiene Testing, un laboratoire de prélèvement et d'analyse d'amiante dans l'air, pour un montant non dévoilé.

L'activité était plus dynamique sur le marché élargi, où Polyphor (+4,2%) a indiqué évaluer la faisabilité d'une étude clinique intermédiaire autour de son balixafortide contre la Covid-19.

Galenica (+1,4%) a relevé ses prévisions pour l'exercice en cours.

Oerlikon (+1,8%) a renforcé ses activités dans le domaine des pièces métalliques de luxe. Le groupe industriel schwyzois, notamment actif dans le traitement de surface, a acquis pour un montant non dévoilé la société française Coeurdor.

Burckhardt Compression (-1,2%) a dégagé des chiffres globalement en hausse sur son exercice décalé 2020/2021, faisant nettement mieux que les attentes du marché.

Aryzta (-5,0%) a montré de la résilience au troisième trimestre de l'exercice décalé 2020/21, clos fin mai. Sans prendre en compte les activités nord-américaines, désormais cédées, la croissance organique du groupe zurichois a dépassé les attentes.

