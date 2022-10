Bourse Zurich: le SMI poursuit sur la lancée positive de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi mardi sur sa lancée positive de la veille et a terminé largement dans le vert. Le SMI a connu un petit fléchissement en fin de matinée, avant de repartir de l'avant et de franchir la barre symbolique des 10'600 points. Fléchissant sur la fin, il a terminé sous ce niveau. Sur le front des nouvelles d'entreprises, Roche a tenu la vedette (négative) après ses chiffres.

A New York, Wall Street poursuivait aussi sur la lancée de la veille et gagnait du terrain en matinée.

"Les marchés ont commencé la semaine avec des gains solides; les solides bénéfices des banques et une réaction positive du marché britannique à la décision du gouvernement à Londres d'annuler les réductions d'impôts prévues ont stimulé l'optimisme", a relevé Art Hogan, analyste de B. Riley Wealth.

Selon lui, le scénario des résultats d'entreprises du deuxième trimestre, où ceux-ci avaient surpris par leur bonne facture alors que les analystes attendaient pire, pourrait se reproduire au troisième trimestre.

"Il y a une possibilité crédible que l'histoire répète ce scénario", a estimé M. Hogan, tandis que toutes les grandes banques américaines viennent d'annoncer des résultats au-delà des attentes et que plusieurs compagnies ont également divulgué des comptes trimestriels dépassant les prévisions.

"Nous assistons ce (mardi) matin au constat que le marché est survendu à court terme et à une prise de conscience que c'est le moment de changer de direction", a estimé de son côté Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,76% à 10'578,76 points, avec un plus haut à 10'645,71 et un plus bas à 10'513,97. Le SLI a pris 1,15% à 1593,87 points et le SPI 0,82% à 13'526,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Roche (-0,6%) est le seul perdant du jour.

La multinationale rhénane a ressenti plus lourdement que prévu l'effet cumulé de la normalisation de sa franchise Covid-19 et de la concurrence des biosimilaires au troisième trimestre, se maintenant de justesse sur la voie de la croissance depuis le début de l'année. Le chiffre d'affaires a baissé de 7,7% à 14,74 milliards de francs suisses. Cela n'a pas empêché la direction de reconduire ses modestes prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Nestlé (+0,4%) et Novartis (+0,5%) ont terminé dans le bas du tableau des gagnants.

Le géant de Vevey dévoile son chiffre d'affaires sur neuf mois mercredi et les analystes tablent sur des ventes de 69,1 milliards de francs suisses avec une croissance organique de 8,3% et une croissance interne réelle de 1,1%.

Le réassureur Swiss Re (+0,3%) a été freiné par son avertissement sur résultats au troisième partiel. Le groupe s'attend à une perte de près de 500 millions de dollars, mais il rassure en en réaffirmant ses ambitions en matière de rentabilité à l'horizon 2024.

Swiss Life et Zurich Insurance ont gagné respectivement 0,9% et 0,7%.

Le podium du jour se compose de Sika (+3,5%), VAT (+3,4%) et Holcim (+3,1%).

Kepler Cheuvreux et Baader Helvea ont abaissé l'objectif de cours de VAT, tout en confirmant respectivement "buy" et "hold".

Holcim va devoir mettre la main à la poche en raison des activités du français Lafarge en Syrie. Le géant zougois a accepté de régler l'affaire en payant 777,78 millions de dollars au Département de justice américain (DoJ).

Les spéculations autour de l'avenir de Credit Suisse (+1,8%) ne tarissent pas. Lundi, le départ du responsable de la banque d'investissement a été évoqué par Bloomberg. L'agence a aussi fait état d'un intérêt d'Abu Dhabi et de l'Arabie Saudite pour un éventuel investissement dans la banque d'investissement ou d'autres unités de la banque aux deux voiles.

UBS (+1,6%) et Julius Bär (+1,4%) ont aussi gagné plus de 1%

Sonova (+1,4%) n'a pas souffert d'ajustements d'objectifs de cours par Deutsche Bank et Credit Suisse qui a également abaissé sa recommandation à "neutral", contre "outperform" précédemment.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+1,3%) a annoncé la signature d'un accord avec un distributeur et fabricant de confiseries basé à Casablanca, lui permettant de produire au Maroc. Il s'agit de la première implantation de production locale du zurichois en Afrique du Nord.

Implenia (+0,4%) a été choisi par l'Université de Bâle pour construire un nouveau complexe pour son département de biomédecine, dont l'ouverture est attendue pour 2031. Le montant dépasse les 250 millions de francs suisses.

rp/rq